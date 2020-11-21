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Польша не ответила на запрос России по делу о преступлениях СС "Галичина"
Польша не ответила на запрос России по делу о преступлениях СС "Галичина"
Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных дивизией СС "Галичина" в ходе Второй Мировой войны, направил в... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:10
2020-11-21T14:10
75 лет великой победы
галичина (дивизия войск сс)
следственный комитет россии (ск рф)
польша
украина
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных дивизией СС "Галичина" в ходе Второй Мировой войны, направил в Польшу запрос по оказанию правовой помощи, однако ответа не поступило, сообщил зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга".Дивизия СС "Галичина" была создана на западной Украине в период Второй мировой войны с разрешения германских оккупационных властей и состояла из украинских добровольцев. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.
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галичина (дивизия войск сс), следственный комитет россии (ск рф), польша, украина, в мире

Польша не ответила на запрос России по делу о преступлениях СС "Галичина"

14:10 21.11.2020
 
© Фото : Public domainБойцы дивизии СС "Галичина" во время битвы за Броды. 1944 год
Бойцы дивизии СС Галичина во время битвы за Броды. 1944 год - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных дивизией СС "Галичина" в ходе Второй Мировой войны, направил в Польшу запрос по оказанию правовой помощи, однако ответа не поступило, сообщил зампредседателя СК РФ Александр Фёдоров, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга".
"Вы знаете дивизию СС "Галичина". Сколько преступлений совершено было теми, кто проходил службу в этой дивизии, а это были украинцы. Сейчас мы направили запрос Польше по оказанию международной правовой помощи в расследовании ряда преступлений совершённых теми, кто проходил службу в этой дивизии. Причём направили не только по вопросам, связанным с совершением преступлений на территории Советского Союза, но и этой же дивизией были уничтожены целый ряд польских деревень, мирных жителей этих деревень. Казалось бы - надо ответить на такой запрос, ведь это против вашего населения был совершён такой геноцид в годы Великой Отечественной войны ... Прошло уже много времени, но до сих пор ответа мы, к сожалению, от польской стороны не получили", - сказал Фёдоров.
Дивизия СС "Галичина" была создана на западной Украине в период Второй мировой войны с разрешения германских оккупационных властей и состояла из украинских добровольцев. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии СС "Галичина" совершали военные преступления против мирного населения, в частности они принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.
На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.
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75 лет Великой ПобедыГаличина (дивизия войск СС)Следственный комитет России (СК РФ)ПольшаУкраинаВ мире
 
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