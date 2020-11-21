Польша не ответила на запрос России по делу о преступлениях СС "Галичина"

"Вы знаете дивизию СС "Галичина". Сколько преступлений совершено было теми, кто проходил службу в этой дивизии, а это были украинцы. Сейчас мы направили запрос Польше по оказанию международной правовой помощи в расследовании ряда преступлений совершённых теми, кто проходил службу в этой дивизии. Причём направили не только по вопросам, связанным с совершением преступлений на территории Советского Союза, но и этой же дивизией были уничтожены целый ряд польских деревень, мирных жителей этих деревень. Казалось бы - надо ответить на такой запрос, ведь это против вашего населения был совершён такой геноцид в годы Великой Отечественной войны ... Прошло уже много времени, но до сих пор ответа мы, к сожалению, от польской стороны не получили", - сказал Фёдоров.