https://ria.ru/20201121/frilans-1585635570.html

Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс

Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс

Каждый второй житель российских мегаполисов среди тех, кто сейчас трудятся в компаниях, готов рассмотреть переход на самозанятость на горизонте ближайших пяти... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:18

2020-11-21T08:18

2020-11-21T08:18

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Каждый второй житель российских мегаполисов среди тех, кто сейчас трудятся в компаниях, готов рассмотреть переход на самозанятость на горизонте ближайших пяти лет, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Среди тех, кто готов рассмотреть работу на себя в формате фриланса или самозанятости, 51% планирует работать по текущей специальности, 43% — поменять сферу деятельности и получить дополнительное образование, 4% — перейти на внештатную работу в текущей компании.Готовность работать в своей сфере деятельности коррелирует с тем, что самым важным качеством для успеха 71% опрошенных считают высокий профессионализм в своей области. Это одно из двух качеств, которые отметило как значимое для успешного построения карьеры большинство респондентов. Вторым стало высокий навык самоорганизации и тайм-менеджмента – незаменимым его назвали 54% опрошенных.Как рассказал на этой неделе глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые, уже более 1,3 миллиона человек, их число увеличивается на 5 тысяч в день.

https://ria.ru/20130514/937134389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество