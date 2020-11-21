https://ria.ru/20201121/frilans-1585635570.html
Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
Каждый второй житель российских мегаполисов среди тех, кто сейчас трудятся в компаниях, готов рассмотреть переход на самозанятость на горизонте ближайших пяти... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T08:18
2020-11-21T08:18
2020-11-21T08:18
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Каждый второй житель российских мегаполисов среди тех, кто сейчас трудятся в компаниях, готов рассмотреть переход на самозанятость на горизонте ближайших пяти лет, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Среди тех, кто готов рассмотреть работу на себя в формате фриланса или самозанятости, 51% планирует работать по текущей специальности, 43% — поменять сферу деятельности и получить дополнительное образование, 4% — перейти на внештатную работу в текущей компании.Готовность работать в своей сфере деятельности коррелирует с тем, что самым важным качеством для успеха 71% опрошенных считают высокий профессионализм в своей области. Это одно из двух качеств, которые отметило как значимое для успешного построения карьеры большинство респондентов. Вторым стало высокий навык самоорганизации и тайм-менеджмента – незаменимым его назвали 54% опрошенных.Как рассказал на этой неделе глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые, уже более 1,3 миллиона человек, их число увеличивается на 5 тысяч в день.
https://ria.ru/20130514/937134389.html
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РИА Новости
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владимир путин, общество
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Каждый второй житель российских мегаполисов среди тех, кто сейчас трудятся в компаниях, готов рассмотреть переход на самозанятость на горизонте ближайших пяти лет, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В опросе приняли участие 5 тысяч человек, которые работают в крупных и средних компаниях в девяти городах России. Согласно его результатам, 54% жителей крупных городов готовы рассматривать переход на самозанятость в течение следующих пяти лет", - подсчитали аналитики.
Среди тех, кто готов рассмотреть работу на себя в формате фриланса или самозанятости, 51% планирует работать по текущей специальности, 43% — поменять сферу деятельности и получить дополнительное образование, 4% — перейти на внештатную работу в текущей компании.
Готовность работать в своей сфере деятельности коррелирует с тем, что самым важным качеством для успеха 71% опрошенных считают высокий профессионализм в своей области. Это одно из двух качеств, которые отметило как значимое для успешного построения карьеры большинство респондентов. Вторым стало высокий навык самоорганизации и тайм-менеджмента – незаменимым его назвали 54% опрошенных.
Как рассказал на этой неделе глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
, россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые, уже более 1,3 миллиона человек, их число увеличивается на 5 тысяч в день.