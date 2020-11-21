https://ria.ru/20201121/eksperiment-1585669955.html
Следственный эксперимент с возможным похитителем ребенка попал на видео
Следственный эксперимент с возможным похитителем ребенка попал на видео
"Известия" показали видео с места проведения следственного эксперимента во Владимирской области, где искали семилетнего ребенка на протяжении двух месяцев. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:19
2020-11-21T14:19
2020-11-21T16:59
владимирская область
камешковский район
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. "Известия" показали видео с места проведения следственного эксперимента во Владимирской области, где искали семилетнего ребенка на протяжении двух месяцев. На кадрах показан подозреваемый в похищении ребенка — он выходит из автомобиля и показывает сотрудникам полиции, как именно похищал мальчика. Ребенок пропал в поселке Горки Камешковского района 28 сентября. Семилетний мальчик вышел из автобуса, на котором возвращался из школы, однако домой не пришел.Для поисков ребенка привлекли полицейских, военных, а также волонтеров.Мальчика удалось найти спустя два месяца. По подозрению в его похищении задержали 26-летнего жителя одной из деревень в том же районе. По данным следствия, мужчина держал мальчика у себя дома.Ребенка передали родителям.
https://ria.ru/20201120/poiski-1585499515.html
владимирская область
камешковский район
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владимирская область, камешковский район, происшествия