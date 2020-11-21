https://ria.ru/20201121/eda-1585690090.html

Мясников назвал продукты, помогающие в борьбе с COVID-19

Мясников назвал продукты, помогающие в борьбе с COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые стоит есть при вирусных заболеваниях, в том числе и при... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:46

2020-11-21T16:46

2020-11-21T17:07

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

воз

общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые стоит есть при вирусных заболеваниях, в том числе и при COVID-19.Он отметил, что один из важных элементов при лечении этой инфекции — цинк, которым богато куриное мясо. А тяжелые формы можно предотвратить благодаря потреблению витамина D — его много, например, в селедке. В острую фазу, утверждает Мясников, следует делать упор на углеводы, поскольку они дают больше энергии.Он добавил, что чай с лимоном и имбирем может способствовать потоотделению, однако научных данных о пользе имбиря и чеснока при вирусных заболеваниях нет."Упор на углеводы, яйца, рыбу — все, что больной захочет есть", — считает врач.Помимо этого, Мясников напомнил об основной особенности протекания вирусных инфекций."Когда вы тяжело болеете, у вас высокая температура, катаболические процессы берут верх над анаболическими, у вас расход (энергии. — Прим. ред.) больше, чем приход. И вам нужны силы, чтобы бороться с вирусом. Если вы не будете есть, ничего не получится", — сказал он.В заключение он перечислил основные принципы борьбы с такими заболеваниями:По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано около 57 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали свыше 1,3 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/otvar-1585535877.html

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583806497.html

https://ria.ru/20200711/1574214084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, общество