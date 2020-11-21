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https://ria.ru/20201121/eda-1585690090.html
Мясников назвал продукты, помогающие в борьбе с COVID-19
Мясников назвал продукты, помогающие в борьбе с COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые стоит есть при вирусных заболеваниях, в том числе и при... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:46
2020-11-21T17:07
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые стоит есть при вирусных заболеваниях, в том числе и при COVID-19.Он отметил, что один из важных элементов при лечении этой инфекции — цинк, которым богато куриное мясо. А тяжелые формы можно предотвратить благодаря потреблению витамина D — его много, например, в селедке. В острую фазу, утверждает Мясников, следует делать упор на углеводы, поскольку они дают больше энергии.Он добавил, что чай с лимоном и имбирем может способствовать потоотделению, однако научных данных о пользе имбиря и чеснока при вирусных заболеваниях нет."Упор на углеводы, яйца, рыбу — все, что больной захочет есть", — считает врач.Помимо этого, Мясников напомнил об основной особенности протекания вирусных инфекций."Когда вы тяжело болеете, у вас высокая температура, катаболические процессы берут верх над анаболическими, у вас расход (энергии. — Прим. ред.) больше, чем приход. И вам нужны силы, чтобы бороться с вирусом. Если вы не будете есть, ничего не получится", — сказал он.В заключение он перечислил основные принципы борьбы с такими заболеваниями:По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано около 57 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали свыше 1,3 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/otvar-1585535877.html
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, общество

Мясников назвал продукты, помогающие в борьбе с COVID-19

16:46 21.11.2020 (обновлено: 17:07 21.11.2020)
 
© Depositphotos / Lena_ZajchikovaФоршмак из сельди
Форшмак из сельди - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Depositphotos / Lena_Zajchikova
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые стоит есть при вирусных заболеваниях, в том числе и при COVID-19.
Он отметил, что один из важных элементов при лечении этой инфекции — цинк, которым богато куриное мясо. А тяжелые формы можно предотвратить благодаря потреблению витамина D — его много, например, в селедке. В острую фазу, утверждает Мясников, следует делать упор на углеводы, поскольку они дают больше энергии.
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Он добавил, что чай с лимоном и имбирем может способствовать потоотделению, однако научных данных о пользе имбиря и чеснока при вирусных заболеваниях нет.
"Упор на углеводы, яйца, рыбу — все, что больной захочет есть", — считает врач.
Помимо этого, Мясников напомнил об основной особенности протекания вирусных инфекций.
"Когда вы тяжело болеете, у вас высокая температура, катаболические процессы берут верх над анаболическими, у вас расход (энергии. — Прим. ред.) больше, чем приход. И вам нужны силы, чтобы бороться с вирусом. Если вы не будете есть, ничего не получится", — сказал он.
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  • покой,
  • проветривание помещения,
  • обильное питье,
  • нетяжелая пища.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано около 57 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами пандемии стали свыше 1,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
 
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