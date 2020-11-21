https://ria.ru/20201121/dvadtsatka-1585328091.html

"Группа двадцати" (G20)

"Группа двадцати" (G20)

"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T03:03

2020-11-21T03:03

2020-11-21T03:03

справки

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"Группа двадцати" (G20) – ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.Основные цели и задачи форума:– координация политики между членами G20 с целью достижения глобальной экономической стабильности и устойчивого роста;– продвижение финансового регулирования, которое бы снижало риски и предотвращало будущие финансовые кризисы;– создание новой международной финансовой архитектуры.Решение о формальном учреждении "Группы двадцати" было принято на встрече министров финансов и председателей центральных банков семи ведущих промышленно развитых экономик (Великобритания, Италия, Канада, США, Германия, Франция и Япония) в Вашингтоне в сентябре 1999 года. Учредительная конференция состоялась 15-16 декабря 1999 года в Берлине.Предпосылкой создания G20 послужил финансовый кризис 1997-1998 годов, продемонстрировавший уязвимость международной финансовой системы в условиях глобализации экономических отношений, и показавший, что ключевые развивающиеся экономики недостаточно вовлечены в обсуждение и управление глобальной экономикой. Основным форматом деятельности форума стали ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центральных банков.В ноябре 2008 года было решено изменить формат встреч "Группы двадцати" и проводить совещания также и на уровне лидеров (глав государств и правительств), после чего форум получил свое современное значение.В настоящее время статус постоянного члена "Группы двадцати" имеют 19 стран и Европейский союз (ЕС). В состав "двадцатки" помимо России входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.На страны G20, где проживает две трети мирового населения, приходится около 80% мирового экономического производства и три четверти международной торговли.Традиционно в саммитах лидеров "Группы двадцати" принимают участие ее постоянные члены, а также лидеры приглашенных стран и международные организации. Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета.Саммиты проходят в стране, которая исполняет обязанности председателя группы.Председательствующая страна меняется ежегодно по принципу ротации и чередования регионов. В 2015 году председательствовала Турция, в 2016 году саммит прошел в Китае, в 2017 году "Большую двадцатку" принимала Германия, в 2018 году – Аргентина, в 2019 году – Япония. В 2020 году саммит принимает Саудовская Аравия, в 2021 году он пройдет в Италии.Три последовательных председательства (прошлый, текущий и будущий председатель G20) негласно объединены в управляющую "тройку", совместная работа которой обеспечивает последовательность и преемственность в работе "Группы двадцати", усиливая легитимность и прозрачность принятия решений на встречах.В настоящее время в "тройку" входят Япония (принимающая сторона в 2019 году), Саудовская Аравия (страна-председатель в 2020 году) и Италия (председатель в 2021 году).Страна-председатель играет ведущую роль в определении повестки дня и организации саммита лидеров, в котором принимают участие главы государств и правительств "Большой двадцатки". На саммите лидеры принимают декларацию, или коммюнике, основанное на политических дискуссиях на совещаниях, проводимых в течение всего года.В преддверии саммита президиум проводит несколько встреч с участием министров, высокопоставленных правительственных чиновников, а также представителей гражданского общества.С ноября 2010 года лидеры G20 приняли решение собираться не чаще одного раза в год. Российская Федерация участвовала во всех саммитах "Группы двадцати" с момента ее основания и предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях саммитов. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией, – реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума.Россия председательствовала в "Группе двадцати" в 2013 году. Итоговый саммит G20 прошел 5-6 сентября в Санкт-Петербурге. В ходе встречи основное внимание лидеров было уделено вопросам обеспечения экономического роста и финансовой стабильности, создания рабочих мест и борьбы с безработицей, стимулирования инвестиций, укрепления многосторонней торговли и содействия международному развитию. Итогом двухдневной встречи глав государств и правительств "Группы двадцати" стало принятие декларации, где отражены намерения и инструменты дальнейшего стимулирования уверенного, устойчивого и сбалансированного роста.В 2019 году саммит "Большой двадцатки" прошел 28-29 июня в городе Осака (Япония).В итоговой декларации лидеры G20 заявили о приверженности всех государств к диалогу и совместному развитию мировой экономики и цифровизации. Они также пришли к выводу, что глобальный рост стабилизируется, и мировую экономику уже не ожидают серьезные потрясения. Было признано, что демографические изменения требуют скоординированной политики всех государств. Участники саммита подтвердили, что для развития мировой экономики необходима прозрачная система взаимодействия ее участников, опирающихся на принципы ВТО. Участники указали на приверженность дальнейшему укреплению глобальной сети финансовой безопасности. В декларации также отмечалось наличие огромного числа глобальных проблем, которые могут быть решены только совместно.26 марта 2020 года по инициативе Саудовской Аравии "Группа двадцати" впервые в истории провела экстренный саммит по видеосвязи, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянию на мировую экономику.В итоговом заявлении лидеры обозначили два основных направления деятельности: взаимодействие по непосредственной борьбе с COVID-19 и меры в социально-экономической сфере для минимизации негативного влияния пандемии.В области здравоохранения одним из главных решений стала договоренность выделить средства ВОЗ для борьбы с COVID-19. Также "двадцатка" заявила о намерении обмениваться информацией о распространении коронавируса и его свойствах, увеличить производство изделий медицинского назначения. На макроэкономическом уровне лидеры поставили задачи восстановить глобальный рост и сохранить стабильность рынков. Особого внимания удостоились проблемы передвижения товаров, особенно первой необходимости, в условиях, введенных многими странами транспортных ограничений, "пропорциональные, прозрачные и временные" меры по защите здоровья людей.Отдельно было обозначено намерение защитить жизни людей, сохранить рабочие места и доходы, а также поддержать малый и средний бизнес, который принимает на себя самый сильный удар экономических последствий пандемии.Ежегодный саммит лидеров G20 состоится 21-22 ноября. Он пройдет в формате видеоконференции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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