https://ria.ru/20201121/dtp-1585713152.html
Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы
Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы
Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом во втором квартале Капотни в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:47
2020-11-21T19:47
2020-11-21T19:47
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом во втором квартале Капотни в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Он добавил, что в автобусе, по предварительным данным, пострадавших нет.На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.
https://ria.ru/20201118/dtp-1585222983.html
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