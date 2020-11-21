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Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы
Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы
Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом во втором квартале Капотни в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:47
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россия
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капотня
москва
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом во втором квартале Капотни в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Он добавил, что в автобусе, по предварительным данным, пострадавших нет.На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.
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россия, гумвд, капотня, москва, происшествия

Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

19:47 21.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом во втором квартале Капотни в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

"Второй квартал Капотни, в районе 12-го дома, столкновение автомобиля Lada с автобусом, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в автобусе, по предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.
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