https://ria.ru/20201121/dtp-1585713152.html

Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом во втором квартале Капотни в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:47

2020-11-21T19:47

2020-11-21T19:47

россия

гумвд

капотня

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом во втором квартале Капотни в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Он добавил, что в автобусе, по предварительным данным, пострадавших нет.На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.

https://ria.ru/20201118/dtp-1585222983.html

россия

капотня

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, капотня, москва, происшествия