Глава отделения управления угрозыска в Курске устроил "пьяное" ДТП
13:32 21.11.2020 (обновлено: 14:11 21.11.2020)
БРЯНСК, 21 ноя - РИА Новости. Начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области уволен после ДТП и скандала с сотрудниками ГИБДД, устроенного им в нетрезвом виде, следует из сообщения пресс-службы УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 19:30 мск на улице Суворовской в Курске. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и столкнулся со стоящей на обочине "Газелью", которая в свою очередь после удара столкнулась с впереди стоящим автомобилем "Нива". В этих автомобилях никого не было, в ДТП никто не пострадал.
"За рулем "Лады" находился начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области. По внешним признакам находился в состоянии опьянения. После приезда на место экстренных служб повел себя агрессивно", - говорится в сообщении.
На видеозаписи, появившейся в сети, видно, как водитель в штатском оскорбляет сотрудников ГИБДД.
"Руководством УМВД России по Курской области принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - говорится в сообщении.
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