https://ria.ru/20201121/dtp-1585658808.html
В Крыму столкнулись и загорелись две легковушки
В Крыму столкнулись и загорелись две легковушки
Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Крыму, один человек погиб, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:34
2020-11-21T12:34
2020-11-21T12:34
ялта
республика крым
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Крыму, один человек погиб, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.ДТП произошло на автодороге Севастополь - Ялта.По данным ведомства, водитель ВАЗ-2106 погиб, водитель иномарки доставлен в больницу.По факту ДТП проводится проверка.
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ялта, республика крым, севастополь, происшествия