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В Крыму столкнулись и загорелись две легковушки
В Крыму столкнулись и загорелись две легковушки
Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Крыму, один человек погиб, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:34
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ялта
республика крым
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Крыму, один человек погиб, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.ДТП произошло на автодороге Севастополь - Ялта.По данным ведомства, водитель ВАЗ-2106 погиб, водитель иномарки доставлен в больницу.По факту ДТП проводится проверка.
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ялта, республика крым, севастополь, происшествия

В Крыму столкнулись и загорелись две легковушки

12:34 21.11.2020
 
© РИА Новости / Геннадий ШишкинСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Крыму, один человек погиб, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
ДТП произошло на автодороге Севастополь - Ялта.
"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Audi. В результате ДТП произошло возгорание обоих автомобилей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, водитель ВАЗ-2106 погиб, водитель иномарки доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
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