https://ria.ru/20201121/dtp-1585658808.html

В Крыму столкнулись и загорелись две легковушки

В Крыму столкнулись и загорелись две легковушки

Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Крыму, один человек погиб, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:34

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2020-11-21T12:34

ялта

республика крым

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Крыму, один человек погиб, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.ДТП произошло на автодороге Севастополь - Ялта.По данным ведомства, водитель ВАЗ-2106 погиб, водитель иномарки доставлен в больницу.По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20201118/dtp-1585222983.html

ялта

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, республика крым, севастополь, происшествия