https://ria.ru/20201121/donbass-1585648903.html

В СК назвали атаки против мирных жителей Донбасса геноцидом

В СК назвали атаки против мирных жителей Донбасса геноцидом

Заместитель председателя СК РФ Александр Фёдоров назвал геноцидом атаки против мирного населения в ДНР и ЛНР. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:16

2020-11-21T11:16

2020-11-21T11:16

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

александр федоров

украина

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя СК РФ Александр Фёдоров назвал геноцидом атаки против мирного населения в ДНР и ЛНР.Он пояснил, что на территории юго-востока Украины - в Донецкой и Луганской областях - на протяжении ряда лет имели место убийства их жителей с применением систем залпового огня, авиационных кассетных неуправляемых ракет и других видов наступательного вооружения неизбирательного действия."В результате... убиты и ранены тысячи человек, уничтожено и разрушено большое количество жилых домов, объектов коммунального хозяйства и жизнеобеспечения, больниц, детских и общеобразовательных учреждений, сотни тысяч жителей, спасая свою жизнь, были вынуждены покинуть места проживания и искать убежище на территории Российской Федерации", - добавил Фёдоров."Это настоящий геноцид жителей юго-восточной Украины, международное преступление, должная правовая оценка которому, несомненно, будет дана", - сказал он, выступая на международном форуме "Уроки Нюрнберга" в субботу."На сайте Следственного комитета размещается информация об именах командиров подразделений Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам гражданского населения, о возбуждении уголовных дел в отношении этих лиц и ряда высших должностных лиц из числа военного руководства Украины", - добавил он.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.В основе проекта - свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.

https://ria.ru/20201120/reintegratsiya-1585529136.html

https://ria.ru/20201114/zelenskiy-1584665805.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), александр федоров, украина, в мире