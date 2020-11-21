https://ria.ru/20201121/dodon-1585705902.html

Додон раскритиковал слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье

Додон раскритиковал слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья ошибкой. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T18:51

2020-11-21T18:51

2020-11-21T20:56

майя санду

еврокомиссия

алексей пушков

евгений сатановский

москва

румыния

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/106642/95/1066429559_0:205:3078:1936_1400x0_80_0_0_26a73c289c0581e3a2021b9e28082a3d.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья ошибкой.Ранее Санду в интервью "Европейской правде" сказала, что, по ее мнению, решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.Он подчеркнул, что антироссийская политика негативно повлияет на как страну, так и на саму Санду."Угодить американским партнерам"Заявление Санду ранее раскритиковали также некоторые российские политики и эксперты. Так, сенатор Алексей Пушков отметил в Twitter, что именно российский миротворческий контингент гарантирует безопасность в Приднестровье уже на протяжении почти трех десятилетий. Также он напомнил, что около 220 тысяч жителей Приднестровья — граждане России.По мнению члена Совфеда Андрея Климова, такой шаг мог бы только ухудшить ситуацию в регионе.Парламентарий напомнил, что Москва всегда готова решать конфликты дипломатическим путем. По мнению Климова, молдавскому руководству следует отказаться от желания угодить американским партнерам, которых не заботит судьба жителей ПриднестровьяДепутат Елена Панина, в свою очередь, отметила, что избранный президент Молдавии не предлагает Приднестровью ничего взамен вывода миротворцев, поскольку отказывается от возможной федерализации. По ее словам, это означает фактическое возвращение к ситуации 1992 года, когда и разгорелся конфликт."Транслируют билеберду"С аналогичным мнением выступил и политический эксперт Евгений Сатановский, которого не удивило заявление Санду."С одними и теми же идеями, которые им Госдепартамент и Еврокомиссия скармливают, а они эту белиберду транслируют", — написал он в Telegram-канале.По его оценке, лидеры западных государств стремятся отказаться от советского наследия и разорвать все связи с Россией, формировавшиеся на протяжении длительного времени.Приднестровье, более половины жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольным регионом. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

https://ria.ru/20201120/krym-1585587024.html

москва

румыния

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, еврокомиссия, алексей пушков, евгений сатановский, москва, румыния, молдавия, в мире