Додон раскритиковал слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
18:51 21.11.2020 (обновлено: 20:56 21.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья ошибкой.
Ранее Санду в интервью "Европейской правде" сказала, что, по ее мнению, решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.
"Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40 процентов русскоязычного населения?" — возмутился Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
Он подчеркнул, что антироссийская политика негативно повлияет на как страну, так и на саму Санду.
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"Угодить американским партнерам"
Заявление Санду ранее раскритиковали также некоторые российские политики и эксперты. Так, сенатор Алексей Пушков отметил в Twitter, что именно российский миротворческий контингент гарантирует безопасность в Приднестровье уже на протяжении почти трех десятилетий. Также он напомнил, что около 220 тысяч жителей Приднестровья — граждане России.
По мнению члена Совфеда Андрея Климова, такой шаг мог бы только ухудшить ситуацию в регионе.
"Если они оттуда выйдут (войска. – Прим.ред.), то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — сказал он.
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Парламентарий напомнил, что Москва всегда готова решать конфликты дипломатическим путем. По мнению Климова, молдавскому руководству следует отказаться от желания угодить американским партнерам, которых не заботит судьба жителей Приднестровья
Депутат Елена Панина, в свою очередь, отметила, что избранный президент Молдавии не предлагает Приднестровью ничего взамен вывода миротворцев, поскольку отказывается от возможной федерализации. По ее словам, это означает фактическое возвращение к ситуации 1992 года, когда и разгорелся конфликт.
"Транслируют билеберду"
С аналогичным мнением выступил и политический эксперт Евгений Сатановский, которого не удивило заявление Санду.
"С одними и теми же идеями, которые им Госдепартамент и Еврокомиссия скармливают, а они эту белиберду транслируют", — написал он в Telegram-канале.
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По его оценке, лидеры западных государств стремятся отказаться от советского наследия и разорвать все связи с Россией, формировавшиеся на протяжении длительного времени.
Приднестровье, более половины жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольным регионом. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.