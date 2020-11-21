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Додон раскритиковал слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
Додон раскритиковал слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья ошибкой. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T18:51
2020-11-21T20:56
майя санду
еврокомиссия
алексей пушков
евгений сатановский
москва
румыния
молдавия
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья ошибкой.Ранее Санду в интервью "Европейской правде" сказала, что, по ее мнению, решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.Он подчеркнул, что антироссийская политика негативно повлияет на как страну, так и на саму Санду."Угодить американским партнерам"Заявление Санду ранее раскритиковали также некоторые российские политики и эксперты. Так, сенатор Алексей Пушков отметил в Twitter, что именно российский миротворческий контингент гарантирует безопасность в Приднестровье уже на протяжении почти трех десятилетий. Также он напомнил, что около 220 тысяч жителей Приднестровья — граждане России.По мнению члена Совфеда Андрея Климова, такой шаг мог бы только ухудшить ситуацию в регионе.Парламентарий напомнил, что Москва всегда готова решать конфликты дипломатическим путем. По мнению Климова, молдавскому руководству следует отказаться от желания угодить американским партнерам, которых не заботит судьба жителей ПриднестровьяДепутат Елена Панина, в свою очередь, отметила, что избранный президент Молдавии не предлагает Приднестровью ничего взамен вывода миротворцев, поскольку отказывается от возможной федерализации. По ее словам, это означает фактическое возвращение к ситуации 1992 года, когда и разгорелся конфликт."Транслируют билеберду"С аналогичным мнением выступил и политический эксперт Евгений Сатановский, которого не удивило заявление Санду."С одними и теми же идеями, которые им Госдепартамент и Еврокомиссия скармливают, а они эту белиберду транслируют", — написал он в Telegram-канале.По его оценке, лидеры западных государств стремятся отказаться от советского наследия и разорвать все связи с Россией, формировавшиеся на протяжении длительного времени.Приднестровье, более половины жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольным регионом. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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майя санду, еврокомиссия, алексей пушков, евгений сатановский, москва, румыния, молдавия, в мире

Додон раскритиковал слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье

18:51 21.11.2020 (обновлено: 20:56 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал заявления избранной главы страны Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья ошибкой.
Ранее Санду в интервью "Европейской правде" сказала, что, по ее мнению, решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российских войск с территории Молдавии.

"Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40 процентов русскоязычного населения?" — возмутился Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Он подчеркнул, что антироссийская политика негативно повлияет на как страну, так и на саму Санду.
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"Угодить американским партнерам"

Заявление Санду ранее раскритиковали также некоторые российские политики и эксперты. Так, сенатор Алексей Пушков отметил в Twitter, что именно российский миротворческий контингент гарантирует безопасность в Приднестровье уже на протяжении почти трех десятилетий. Также он напомнил, что около 220 тысяч жителей Приднестровья — граждане России.
По мнению члена Совфеда Андрея Климова, такой шаг мог бы только ухудшить ситуацию в регионе.

"Если они оттуда выйдут (войска. – Прим.ред.), то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — сказал он.

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Депутат Елена Панина, в свою очередь, отметила, что избранный президент Молдавии не предлагает Приднестровью ничего взамен вывода миротворцев, поскольку отказывается от возможной федерализации. По ее словам, это означает фактическое возвращение к ситуации 1992 года, когда и разгорелся конфликт.

"Транслируют билеберду"

С аналогичным мнением выступил и политический эксперт Евгений Сатановский, которого не удивило заявление Санду.
"С одними и теми же идеями, которые им Госдепартамент и Еврокомиссия скармливают, а они эту белиберду транслируют", — написал он в Telegram-канале.
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По его оценке, лидеры западных государств стремятся отказаться от советского наследия и разорвать все связи с Россией, формировавшиеся на протяжении длительного времени.
Приднестровье, более половины жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольным регионом. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
 
Майя СандуЕврокомиссияАлексей ПушковЕвгений СатановскийМоскваРумынияМолдавияВ мире
 
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