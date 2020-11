https://ria.ru/20201121/bts-1585508116.html

Клип BTS "Life Goes On" набрал за полдня около 50 миллионов просмотров

2020-11-21T01:30

2020-11-21T01:30

2020-11-21T01:45

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Популярная южнокорейская K-Pop группа BTS представила клип на песню "Life Goes On” из своего нового альбома "BE". За первые 12 часов он набрал почти 50 миллионов просмотров на YouTube.Музыканты рассчитывают, что песня с таким жизнеутверждающим названием поможет поклонникам легче пережить пандемию коронавируса.Режиссером видео выступил один из участников BTS Чон Джонгук (Jeon Jungkook). На видеопрезентации пластинки лидер группы RM подчеркнул, что название нового трека — "основное послание, которое музыканты хотели бы донести до слушателей". А вокалист Чимин поделился, что ему хотелось бы, чтобы музыка с нового альбома "BE" (группа представила его одновременно с видео на "Life Goes On", — Прим. ред.) стала "утешением для как можно большего числа людей". На видео показано как музыканты вместе занимаются повседневными делами, а в конце выступают на сцене пустого стадиона.

