https://ria.ru/20201120/bts-1585493766.html
У группы BTS вышел новый альбом "BE"
У группы BTS вышел новый альбом "BE"
У группы BTS вышел альбом "BE (Deluxe Edition)" в составе восьми треков. Музыканты также выложили в Сеть клип на одну из его песен "Life Goes On". РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:38
2020-11-20T14:38
2020-11-20T14:38
культура
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. У группы BTS вышел альбом "BE (Deluxe Edition)" в составе восьми треков. Музыканты также выложили в Сеть клип на одну из его песен "Life Goes On". За 30 минут до выхода пластинки музыканты BTS начали в прямом эфире обратный отсчет в виде сессии вопросов и ответов. За несколько часов эту запись посмотрели более восьми миллионов человек.Выпущенный летом клип на песню "Dynamite" (последняя композиция в новом альбоме) побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа. Вместе с новой пластинкой BTS представили также видео на его первый трек "Life Goes On”. Его режиссером стал один из участников группы Чон Джонгук (Jeon Jungkook).
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bts, музыка, новости культуры, youtube
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. У группы BTS вышел альбом "BE (Deluxe Edition)" в составе восьми треков. Музыканты также выложили в Сеть клип на одну из его песен "Life Goes On".
За 30 минут до выхода пластинки музыканты BTS начали
в прямом эфире обратный отсчет в виде сессии вопросов и ответов.
За несколько часов эту запись посмотрели более восьми миллионов человек.
Выпущенный летом клип на песню "Dynamite" (последняя композиция в новом альбоме) побил
рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа.
Вместе с новой пластинкой BTS представили также видео на его первый трек "Life Goes On”.
Его режиссером стал один из участников группы Чон Джонгук (Jeon Jungkook).