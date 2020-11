https://ria.ru/20201120/bts-1585493766.html

У группы BTS вышел новый альбом "BE"

У группы BTS вышел альбом "BE (Deluxe Edition)" в составе восьми треков. Музыканты также выложили в Сеть клип на одну из его песен "Life Goes On". РИА Новости, 20.11.2020

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. У группы BTS вышел альбом "BE (Deluxe Edition)" в составе восьми треков. Музыканты также выложили в Сеть клип на одну из его песен "Life Goes On". За 30 минут до выхода пластинки музыканты BTS начали в прямом эфире обратный отсчет в виде сессии вопросов и ответов. За несколько часов эту запись посмотрели более восьми миллионов человек.Выпущенный летом клип на песню "Dynamite" (последняя композиция в новом альбоме) побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа. Вместе с новой пластинкой BTS представили также видео на его первый трек "Life Goes On”. Его режиссером стал один из участников группы Чон Джонгук (Jeon Jungkook).

