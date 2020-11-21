https://ria.ru/20201121/bolezn-1585729328.html

Врач допустил вспышку кори из-за пандемии коронавируса

Врач допустил вспышку кори из-за пандемии коронавируса

Российский врач Евгений Пинелис, работающий в одной из больниц в Нью-Йорке, рассказал в Facebook об опасениях медиков, связанных с возможной вспышкой кори из-за РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T22:39

2020-11-21T22:39

2020-11-21T22:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский врач Евгений Пинелис, работающий в одной из больниц в Нью-Йорке, рассказал в Facebook об опасениях медиков, связанных с возможной вспышкой кори из-за пандемии коронавируса."Педиатры начали бить тревогу о потере многими детьми доступа к вакцинации. Теперь еще и корь становится угрозой. Еще пара лет эпидемии и вспомним полиомиелит", — написал он, рассуждая о влиянии пандемии на школьников.Ранее ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне предупредили, что пандемия коронавируса может вскоре привести к вспышке кори. Подобная угроза возникла из-за приостановки вакцинации детей: согласно данным ВОЗ, плановые прививки против кори пропустили уже 94 миллиона детей в 26 странах.Кроме того, по оценкам экспертов, влияние COVID-19 на экономику также может негативно отразиться на здоровье некоторых слоев населения. Как отмечают исследователи, рост уровня голода помимо прочего приводит к подавлению иммунитета, что сказывается на вероятности выздоровления от кори.Ученые обратили внимание на необходимость наверстать кампанию по вакцинации от кори и подготовиться к вспышкам этой болезни. В противном случае, по их мнению, в следующем году корь может стать причиной новой эпидемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585692918.html

https://ria.ru/20201121/eda-1585690090.html

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коронавирус covid-19, корь, коронавирусы, здоровье, здоровье - общество, сша, в мире