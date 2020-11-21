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Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори
Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори
Пандемия коронавирусной инфекции может привести к вспышке кори, предупреждают ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Их... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T15:49
2020-11-21T17:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
корь
здоровье - общество
воз
мельбурн
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции может привести к вспышке кори, предупреждают ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Их работа опубликована в журнале Lancet.По мнению исследователей, вспышку могут спровоцировать приостановка вакцинации детей от кори и ограничительные меры, связанные с пандемией. Авторы исследования обратили внимание на то, что, по оценкам ВОЗ, к концу октября задержки с кампаниями по вакцинации в 26 странах привели к тому, что 94 миллиона детей пропустили запланированные прививки против кори.Данные за первые шесть месяцев 2020 года показывают, что число случаев кори в большинстве стран снижается, однако это снижение "скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает будущие вспышки".Кроме того, отмечают исследователи, снижение заболеваемости корью в нынешнем году типично для эпидемического цикла инфекции, а также отражает сокращение передачи респираторных инфекций из-за карантинных мер и ограничения международных и внутренних поездок.Пандемия отрицательно повлияла на экономику стран, что приводит к росту уровня голода, а недоедание вместе с подавленным иммунитетом снижает вероятность выздоровления от кори, пишут ученые.По их мнению, в ближайшее время будет наблюдаться рост числа непривитых от кори детей, многие из которых проживают в бедных отдаленных общинах, где есть проблемы с системой здравоохранения, а проблема недоедания продолжит нарастать.Все это позволяет предположить, что в следующем году корь может перерасти в эпидемию. Чтобы ее предотвратить, необходимо помочь странам наверстать кампанию по вакцинации, а также подготовиться к ожидаемым вспышкам, делают вывод исследователи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, корь, здоровье - общество, воз, мельбурн, в мире

Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори

15:49 21.11.2020 (обновлено: 17:27 21.11.2020)
 
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции может привести к вспышке кори, предупреждают ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Их работа опубликована в журнале Lancet.
По мнению исследователей, вспышку могут спровоцировать приостановка вакцинации детей от кори и ограничительные меры, связанные с пандемией. Авторы исследования обратили внимание на то, что, по оценкам ВОЗ, к концу октября задержки с кампаниями по вакцинации в 26 странах привели к тому, что 94 миллиона детей пропустили запланированные прививки против кори.
Данные за первые шесть месяцев 2020 года показывают, что число случаев кори в большинстве стран снижается, однако это снижение "скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает будущие вспышки".
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Кроме того, отмечают исследователи, снижение заболеваемости корью в нынешнем году типично для эпидемического цикла инфекции, а также отражает сокращение передачи респираторных инфекций из-за карантинных мер и ограничения международных и внутренних поездок.
Пандемия отрицательно повлияла на экономику стран, что приводит к росту уровня голода, а недоедание вместе с подавленным иммунитетом снижает вероятность выздоровления от кори, пишут ученые.
По их мнению, в ближайшее время будет наблюдаться рост числа непривитых от кори детей, многие из которых проживают в бедных отдаленных общинах, где есть проблемы с системой здравоохранения, а проблема недоедания продолжит нарастать.
Все это позволяет предположить, что в следующем году корь может перерасти в эпидемию. Чтобы ее предотвратить, необходимо помочь странам наверстать кампанию по вакцинации, а также подготовиться к ожидаемым вспышкам, делают вывод исследователи.
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