https://ria.ru/20201121/bolezn-1585681799.html

Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори

Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори

Пандемия коронавирусной инфекции может привести к вспышке кори, предупреждают ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Их... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T15:49

2020-11-21T15:49

2020-11-21T17:27

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции может привести к вспышке кори, предупреждают ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Их работа опубликована в журнале Lancet.По мнению исследователей, вспышку могут спровоцировать приостановка вакцинации детей от кори и ограничительные меры, связанные с пандемией. Авторы исследования обратили внимание на то, что, по оценкам ВОЗ, к концу октября задержки с кампаниями по вакцинации в 26 странах привели к тому, что 94 миллиона детей пропустили запланированные прививки против кори.Данные за первые шесть месяцев 2020 года показывают, что число случаев кори в большинстве стран снижается, однако это снижение "скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает будущие вспышки".Кроме того, отмечают исследователи, снижение заболеваемости корью в нынешнем году типично для эпидемического цикла инфекции, а также отражает сокращение передачи респираторных инфекций из-за карантинных мер и ограничения международных и внутренних поездок.Пандемия отрицательно повлияла на экономику стран, что приводит к росту уровня голода, а недоедание вместе с подавленным иммунитетом снижает вероятность выздоровления от кори, пишут ученые.По их мнению, в ближайшее время будет наблюдаться рост числа непривитых от кори детей, многие из которых проживают в бедных отдаленных общинах, где есть проблемы с системой здравоохранения, а проблема недоедания продолжит нарастать.Все это позволяет предположить, что в следующем году корь может перерасти в эпидемию. Чтобы ее предотвратить, необходимо помочь странам наверстать кампанию по вакцинации, а также подготовиться к ожидаемым вспышкам, делают вывод исследователи.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200807/1575488773.html

https://ria.ru/20201108/pandemiya-1583631393.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, корь, здоровье - общество, воз, мельбурн, в мире