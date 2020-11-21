https://ria.ru/20201121/bezhentsy-1585655957.html
В Карабах вернулись почти семь тысяч беженцев
В Карабах вернулись почти семь тысяч беженцев
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, заявил, что на сегодня уже почти семь тысяч... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:13
2020-11-21T12:13
2020-11-21T12:25
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей шойгу
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, заявил, что на сегодня уже почти семь тысяч беженцев вернулись в Карабах, все, кто хотел бы вернуться, смогут это сделать."Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колонн с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать", - сказал российский министр обороны.
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нагорный карабах, сергей шойгу, армения, в мире