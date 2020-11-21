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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/bezhentsy-1585655957.html
В Карабах вернулись почти семь тысяч беженцев
В Карабах вернулись почти семь тысяч беженцев
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, заявил, что на сегодня уже почти семь тысяч... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:13
2020-11-21T12:25
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей шойгу
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, заявил, что на сегодня уже почти семь тысяч беженцев вернулись в Карабах, все, кто хотел бы вернуться, смогут это сделать."Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колонн с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать", - сказал российский министр обороны.
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html
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нагорный карабах, сергей шойгу, армения, в мире

В Карабах вернулись почти семь тысяч беженцев

12:13 21.11.2020 (обновлено: 12:25 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозвращение беженцев в Нагорный Карабах
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, заявил, что на сегодня уже почти семь тысяч беженцев вернулись в Карабах, все, кто хотел бы вернуться, смогут это сделать.
"Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колонн с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать", - сказал российский министр обороны.
Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 11:59Ситуация в Нагорном Карабахе
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
 
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