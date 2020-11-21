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Россиянам рассказали о зимних автоподставах
Россиянам рассказали о зимних автоподставах
Существует ли сезонность автоподстав и как защититься от мошенников, рассказал в интервью радио Sputnik автоюрист Дмитрий Славнов. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T02:23
2020-11-21T02:23
мошенничество
дмитрий славнов
россия
авто
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Существует ли сезонность автоподстав и как защититься от мошенников, рассказал в интервью радио Sputnik автоюрист Дмитрий Славнов.Мошенники работают в любой период времени и при любых погодных условиях. Как таковых зимних автоподстав нет, хотя есть проблемы, свойственные исключительно этому времени года, отметил Славнов.Нужно также помнить, что в холодную погоду увеличивается тормозной путь, автовладельцы должны быть готовы к тому, что нужно держать большую дистанцию. Кроме того, эксперт советует всегда соблюдать боковые интервалы и выбирать скоростной режим, исходя из погодных условий, чтобы снизить вероятность неприятных ситуаций, посоветовал юрист. Он напомнил, что есть целый ряд мутирующих схем, которые мошенники совершенствуют из года в год и используют независимо от сезона. "Если раньше просто подставляли другую машину, делали ДТП, то сейчас мошенники работают хитрее, учитывают ошибки прошлых лет. То есть машина подъезжает, когда на ней краску уже шкуркой потерли, сигнал связи глушат, свои инспектора приезжают на место. Вам на телефон перезванивает аварийный комиссар, который говорит, что вы виноваты и лучше сразу заплатить", – добавил Славнов. Мошенники рассчитывают на то, что человек, попавший в ДТП, расстроен, растерян и не знает, что делать, отметил автоюрист. Он объяснил, что если вы попали в подобную ситуацию, прежде всего, вас должно насторожить, что вам сразу же звонит ваш аварийный комиссар. Вы сами должны как можно быстрее обо всем оповестить родственников, страховую компанию, полицию, чтобы оформить ДТП. Если есть рядом свидетели, нужно записать их мобильные телефоны и сфотографировать номера машин, заключил Славнов.
https://ria.ru/20201120/shtraf-1585469113.html
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мошенничество, дмитрий славнов, россия, авто, общество

Россиянам рассказали о зимних автоподставах

02:23 21.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Существует ли сезонность автоподстав и как защититься от мошенников, рассказал в интервью радио Sputnik автоюрист Дмитрий Славнов.
Мошенники работают в любой период времени и при любых погодных условиях. Как таковых зимних автоподстав нет, хотя есть проблемы, свойственные исключительно этому времени года, отметил Славнов.
"Зимой, например, закрывают номер снежком, потом автовладелец выезжает, "автоинспектор" его останавливает, говорит, что номер закрыт и человек управляет транспортным средством со скрытым номером", – пояснил он.
Нужно также помнить, что в холодную погоду увеличивается тормозной путь, автовладельцы должны быть готовы к тому, что нужно держать большую дистанцию. Кроме того, эксперт советует всегда соблюдать боковые интервалы и выбирать скоростной режим, исходя из погодных условий, чтобы снизить вероятность неприятных ситуаций, посоветовал юрист. Он напомнил, что есть целый ряд мутирующих схем, которые мошенники совершенствуют из года в год и используют независимо от сезона.
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"Если раньше просто подставляли другую машину, делали ДТП, то сейчас мошенники работают хитрее, учитывают ошибки прошлых лет. То есть машина подъезжает, когда на ней краску уже шкуркой потерли, сигнал связи глушат, свои инспектора приезжают на место. Вам на телефон перезванивает аварийный комиссар, который говорит, что вы виноваты и лучше сразу заплатить", – добавил Славнов.
Мошенники рассчитывают на то, что человек, попавший в ДТП, расстроен, растерян и не знает, что делать, отметил автоюрист. Он объяснил, что если вы попали в подобную ситуацию, прежде всего, вас должно насторожить, что вам сразу же звонит ваш аварийный комиссар. Вы сами должны как можно быстрее обо всем оповестить родственников, страховую компанию, полицию, чтобы оформить ДТП. Если есть рядом свидетели, нужно записать их мобильные телефоны и сфотографировать номера машин, заключил Славнов.
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МошенничествоДмитрий СлавновРоссияАвтоОбщество
 
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