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Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи
Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи
Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T04:11
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
якутск
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.Ранее сообщалось о шести скончавшихся.По информации ведомства, 18 ноября в магазине "Баай Ас" в Таттинском районе граждане купили пятилитровую канистру с антисептиком для рук и выпили его. Остаток антибактериального средства изъяли из магазина для экспертизы и доставили в Якутск.Роспотребнадзор установил, что содержание метанола в антисептике составило 69 процентов.Также проверку инцидента начала прокуратура региона.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, якутск, происшествия

Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи

04:11 21.11.2020 (обновлено: 09:51 21.11.2020)
 
© Фото : Роспотребнадзор по Республике СахаАнтисептик, конфискованный из магазина "Баай Ас" в Таттинском районе, Республика Саха
Антисептик, конфискованный из магазина Баай Ас в Таттинском районе, Республика Саха - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : Роспотребнадзор по Республике Саха
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.
Ранее сообщалось о шести скончавшихся.

"Зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе семь с летальным исходом", — говорится в сообщении Роспотребнадзора Якутии.

По информации ведомства, 18 ноября в магазине "Баай Ас" в Таттинском районе граждане купили пятилитровую канистру с антисептиком для рук и выпили его. Остаток антибактериального средства изъяли из магазина для экспертизы и доставили в Якутск.
Роспотребнадзор установил, что содержание метанола в антисептике составило 69 процентов.
Также проверку инцидента начала прокуратура региона.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваЯкутскПроисшествия
 
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