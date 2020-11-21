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Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи
Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи
Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T04:11
2020-11-21T04:11
2020-11-21T09:51
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
якутск
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.Ранее сообщалось о шести скончавшихся.По информации ведомства, 18 ноября в магазине "Баай Ас" в Таттинском районе граждане купили пятилитровую канистру с антисептиком для рук и выпили его. Остаток антибактериального средства изъяли из магазина для экспертизы и доставили в Якутск.Роспотребнадзор установил, что содержание метанола в антисептике составило 69 процентов.Также проверку инцидента начала прокуратура региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/antiseptik-1585159758.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, якутск, происшествия