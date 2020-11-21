https://ria.ru/20201121/antiseptik-1585630936.html

Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи

Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи

Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T04:11

2020-11-21T04:11

2020-11-21T09:51

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

якутск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585640982_0:194:582:521_1400x0_80_0_0_292ed2228d0780761fb47c2b4c2edf3a.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до семи, сообщается на сайте Роспотребнадзора по региону.Ранее сообщалось о шести скончавшихся.По информации ведомства, 18 ноября в магазине "Баай Ас" в Таттинском районе граждане купили пятилитровую канистру с антисептиком для рук и выпили его. Остаток антибактериального средства изъяли из магазина для экспертизы и доставили в Якутск.Роспотребнадзор установил, что содержание метанола в антисептике составило 69 процентов.Также проверку инцидента начала прокуратура региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/antiseptik-1585159758.html

россия

москва

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, якутск, происшествия