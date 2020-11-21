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В Ульяновской области умер архимандрит Андриан

В Ульяновской области умер архимандрит Андриан

Архимандрит Андриан, настоятель храмов Святителя Николая села Оськино и Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Инза скончался в Ульяновской области,... РИА Новости, 21.11.2020

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россия

ульяновская область

инзенский район

происшествия

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САМАРА, 21 ноя - РИА Новости. Архимандрит Андриан, настоятель храмов Святителя Николая села Оськино и Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Инза скончался в Ульяновской области, сообщила в субботу администрация Инзенского района региона.По данным администрации, более 45 лет отец Андриан служил в Оськинском храме и внес огромный вклад в развитие православия и духовное воспитание граждан Инзенского района.В администрации не уточняют причину смерти отца Андриана. Ранее православный журналист Симбирской епархии Нафанаил Николаев сообщил на своей странице в Facebook, что архимандрит Андриан госпитализирован в реанимацию с коронавирусом.По данным Барышской епархии, архимандриту Андриану был 71 год, он служил настоятелем в семи храмах, был духовником епархии, благочинным второго округа и членом епархиального совета.

россия

ульяновская область

инзенский район

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россия, ульяновская область, инзенский район, происшествия