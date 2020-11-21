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В Ульяновской области умер архимандрит Андриан
В Ульяновской области умер архимандрит Андриан
Архимандрит Андриан, настоятель храмов Святителя Николая села Оськино и Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Инза скончался в Ульяновской области,... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T22:22
2020-11-21T22:22
2020-11-21T22:22
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ульяновская область
инзенский район
происшествия
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САМАРА, 21 ноя - РИА Новости. Архимандрит Андриан, настоятель храмов Святителя Николая села Оськино и Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Инза скончался в Ульяновской области, сообщила в субботу администрация Инзенского района региона.По данным администрации, более 45 лет отец Андриан служил в Оськинском храме и внес огромный вклад в развитие православия и духовное воспитание граждан Инзенского района.В администрации не уточняют причину смерти отца Андриана. Ранее православный журналист Симбирской епархии Нафанаил Николаев сообщил на своей странице в Facebook, что архимандрит Андриан госпитализирован в реанимацию с коронавирусом.По данным Барышской епархии, архимандриту Андриану был 71 год, он служил настоятелем в семи храмах, был духовником епархии, благочинным второго округа и членом епархиального совета.
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россия, ульяновская область, инзенский район, происшествия
САМАРА, 21 ноя - РИА Новости.
Архимандрит Андриан, настоятель храмов Святителя Николая села Оськино и Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Инза скончался в Ульяновской области
, сообщила в субботу администрация Инзенского района
региона.
"Инзенский район понес невосполнимую утрату - скончался настоятель храмов Святителя Николая села Оськино; Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Инза; благочинный второго округа Барышской епархии Симбирской митрополии Русской православной церкви отец Адриан", - говорится в сообщении на официальной странице района во "ВКонтакте".
По данным администрации, более 45 лет отец Андриан служил в Оськинском храме и внес огромный вклад в развитие православия и духовное воспитание граждан Инзенского района.
В администрации не уточняют причину смерти отца Андриана. Ранее православный журналист Симбирской епархии Нафанаил Николаев сообщил на своей странице в Facebook, что архимандрит Андриан госпитализирован в реанимацию с коронавирусом.
По данным Барышской епархии, архимандриту Андриану был 71 год, он служил настоятелем в семи храмах, был духовником епархии, благочинным второго округа и членом епархиального совета.