Агутин отреагировал на победу в американской "Песне года"

МОСКВА, 21 ноя

2020-11-21

2020-11-21T20:28

2020-11-21T23:35

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский музыкант Леонид Агутин прокомментировал итоги конкурса USA Songwriting Competition, где победу одержала написанная им композиция "Just a Rainy Day". В видео, опубликованном телеканалом "Звезда", певец рассказал, что песня вышла на пластинке "La Vida Cosmopolita", релиз которой состоялся в марте этого года. Альбом создавался специально для испаноязычного рынка, однако в нем есть несколько песен на английском. В частности, саму песню "Just a Rainy" Day Агутин создал в соавторстве с Алексом Сино, а записывал совместно с гитаристом Алом Ди Меолой. "Очень рад. Рад тому, что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из России", — прокомментировал результаты конкурса Агутин.Ранее стало известно, что композиция "Just a Rainy Dat" была признана лучшей на конкурсе USA Songwriting Competition в категории "Мировые исполнители". До этого сам Агутин сообщил, что вышел в финал конкурса, который назвал американской "Песней года".

