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Агутин отреагировал на победу в американской "Песне года"
Агутин отреагировал на победу в американской "Песне года"
Российский музыкант Леонид Агутин прокомментировал итоги конкурса USA Songwriting Competition, где победу одержала написанная им композиция "Just a Rainy Day". РИА Новости, 21.11.2020
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шоубиз
россия
леонид агутин
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский музыкант Леонид Агутин прокомментировал итоги конкурса USA Songwriting Competition, где победу одержала написанная им композиция "Just a Rainy Day". В видео, опубликованном телеканалом "Звезда", певец рассказал, что песня вышла на пластинке "La Vida Cosmopolita", релиз которой состоялся в марте этого года. Альбом создавался специально для испаноязычного рынка, однако в нем есть несколько песен на английском. В частности, саму песню "Just a Rainy" Day Агутин создал в соавторстве с Алексом Сино, а записывал совместно с гитаристом Алом Ди Меолой. "Очень рад. Рад тому, что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из России", — прокомментировал результаты конкурса Агутин.Ранее стало известно, что композиция "Just a Rainy Dat" была признана лучшей на конкурсе USA Songwriting Competition в категории "Мировые исполнители". До этого сам Агутин сообщил, что вышел в финал конкурса, который назвал американской "Песней года".
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россия, леонид агутин, сша

Агутин отреагировал на победу в американской "Песне года"

20:28 21.11.2020 (обновлено: 23:35 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛеонид Агутин на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Леонид Агутин на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015 - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский музыкант Леонид Агутин прокомментировал итоги конкурса USA Songwriting Competition, где победу одержала написанная им композиция "Just a Rainy Day".
В видео, опубликованном телеканалом "Звезда", певец рассказал, что песня вышла на пластинке "La Vida Cosmopolita", релиз которой состоялся в марте этого года. Альбом создавался специально для испаноязычного рынка, однако в нем есть несколько песен на английском. В частности, саму песню "Just a Rainy" Day Агутин создал в соавторстве с Алексом Сино, а записывал совместно с гитаристом Алом Ди Меолой.
Скриншот страницы mandelstam130 в Instagram - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Леонид Агутин и Noize MC записали песни к 130-летию Осипа Мандельштама
"Очень рад. Рад тому, что происходит и что обращают внимание на скромные персоны из России", — прокомментировал результаты конкурса Агутин.
Ранее стало известно, что композиция "Just a Rainy Dat" была признана лучшей на конкурсе USA Songwriting Competition в категории "Мировые исполнители". До этого сам Агутин сообщил, что вышел в финал конкурса, который назвал американской "Песней года".
 
ШоубизРоссияЛеонид АгутинСША
 
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