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Леонид Агутин победил в конкурсе USA Songwriting Competition

Леонид Агутин победил в конкурсе USA Songwriting Competition

Композиция российского исполнителя Леонида Агутина завоевала первое место в одной из категорий международного песенного конкурса USA Songwriting Competition,... РИА Новости, 21.11.2020

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культура

леонид агутин

швеция

канада

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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Композиция российского исполнителя Леонида Агутина завоевала первое место в одной из категорий международного песенного конкурса USA Songwriting Competition, сообщили организаторы.Композиция "Just а Rainy Day", которую Агутин создал совместно с известным американским гитаристом Элом Ди Меолой и продюсером Алексом Сино, заняла первое место в категории "Мировые исполнители". Агутин был признан лучшим среди десяти финалистов в этой категории.Ранее Агутин сообщил, что вышел в финал конкурса, который он назвал американской "Песней года", сразу в двух номинациях (еще одна номинация — "Текст песни").USA Songwriting Competition вручается ежегодно с 1996 года, нынешний конкурс стал 25-м.В пятницу организаторы объявили обладателей первого приза в каждой из 15 категорий премии, затем 25 ноября будут объявлены три главных победителя конкурса. Обладатель Гран-при, как сообщают организаторы, получит вознаграждение в размере 50 тысяч долларов, обладатели второго места — подарки на сумму девять тысяч долларов, а за третье — на сумму 6,5 тысячи долларов. Победитель в каждой номинации получит памятные подарки общей стоимостью 2,2 тысячи долларов, обещают организаторы.Помимо Агутина, среди музыкантов-иностранцев, занявших первое место в своих категориях, — музыкант из Швеции, победивший в категории духовной музыки, а также исполнительница из Канады, победившая в категории детской музыки."Just а Rainy Day" — композиция с последнего альбома Агутина "La Vida Cosmopolita", который, как сообщалось, вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях.

https://ria.ru/20201118/mandelshtam-1585172169.html

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леонид агутин, швеция, канада