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Леонид Агутин победил в конкурсе USA Songwriting Competition
Леонид Агутин победил в конкурсе USA Songwriting Competition
Композиция российского исполнителя Леонида Агутина завоевала первое место в одной из категорий международного песенного конкурса USA Songwriting Competition,... РИА Новости, 21.11.2020
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культура
леонид агутин
швеция
канада
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Композиция российского исполнителя Леонида Агутина завоевала первое место в одной из категорий международного песенного конкурса USA Songwriting Competition, сообщили организаторы.Композиция "Just а Rainy Day", которую Агутин создал совместно с известным американским гитаристом Элом Ди Меолой и продюсером Алексом Сино, заняла первое место в категории "Мировые исполнители". Агутин был признан лучшим среди десяти финалистов в этой категории.Ранее Агутин сообщил, что вышел в финал конкурса, который он назвал американской "Песней года", сразу в двух номинациях (еще одна номинация — "Текст песни").USA Songwriting Competition вручается ежегодно с 1996 года, нынешний конкурс стал 25-м.В пятницу организаторы объявили обладателей первого приза в каждой из 15 категорий премии, затем 25 ноября будут объявлены три главных победителя конкурса. Обладатель Гран-при, как сообщают организаторы, получит вознаграждение в размере 50 тысяч долларов, обладатели второго места — подарки на сумму девять тысяч долларов, а за третье — на сумму 6,5 тысячи долларов. Победитель в каждой номинации получит памятные подарки общей стоимостью 2,2 тысячи долларов, обещают организаторы.Помимо Агутина, среди музыкантов-иностранцев, занявших первое место в своих категориях, — музыкант из Швеции, победивший в категории духовной музыки, а также исполнительница из Канады, победившая в категории детской музыки."Just а Rainy Day" — композиция с последнего альбома Агутина "La Vida Cosmopolita", который, как сообщалось, вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях.
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леонид агутин, швеция, канада

Леонид Агутин победил в конкурсе USA Songwriting Competition

12:20 21.11.2020 (обновлено: 20:32 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Леонид Агутин
Певец Леонид Агутин - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Композиция российского исполнителя Леонида Агутина завоевала первое место в одной из категорий международного песенного конкурса USA Songwriting Competition, сообщили организаторы.
Композиция "Just а Rainy Day", которую Агутин создал совместно с известным американским гитаристом Элом Ди Меолой и продюсером Алексом Сино, заняла первое место в категории "Мировые исполнители". Агутин был признан лучшим среди десяти финалистов в этой категории.
Ранее Агутин сообщил, что вышел в финал конкурса, который он назвал американской "Песней года", сразу в двух номинациях (еще одна номинация — "Текст песни").
USA Songwriting Competition вручается ежегодно с 1996 года, нынешний конкурс стал 25-м.
В пятницу организаторы объявили обладателей первого приза в каждой из 15 категорий премии, затем 25 ноября будут объявлены три главных победителя конкурса. Обладатель Гран-при, как сообщают организаторы, получит вознаграждение в размере 50 тысяч долларов, обладатели второго места — подарки на сумму девять тысяч долларов, а за третье — на сумму 6,5 тысячи долларов. Победитель в каждой номинации получит памятные подарки общей стоимостью 2,2 тысячи долларов, обещают организаторы.
Скриншот страницы mandelstam130 в Instagram - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Помимо Агутина, среди музыкантов-иностранцев, занявших первое место в своих категориях, — музыкант из Швеции, победивший в категории духовной музыки, а также исполнительница из Канады, победившая в категории детской музыки.
"Just а Rainy Day" — композиция с последнего альбома Агутина "La Vida Cosmopolita", который, как сообщалось, вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях.
 
КультураЛеонид АгутинШвецияКанада
 
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