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Путин поручил увеличить финансирование на жилье для инвалидов

Путин поручил увеличить финансирование на жилье для инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил до 25 декабря представить предложения по увеличению финансирования программы по обеспечению инвалидов жильем, говорится... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:57

2020-11-20T19:57

2020-11-20T20:23

россия

жилье

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 25 декабря представить предложения по увеличению финансирования программы по обеспечению инвалидов жильем, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне."Правительству РФ разработать план-график реализации мероприятий, направленных на завершение к 1 января 2025 года выполнения субъектами обязательств по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года; представить предложения об увеличении объема финансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий", - говорится в сообщении. Указанный срок исполнений - 25 декабря.Кроме того, президент поручил кабмину включить в национальный проект "Жилье и городская среда" мероприятия, направленные на выполнение субъектами обязательств по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года.Глава государства также поручил представить предложения о внесении в законодательство, направленных на формирование эффективного механизма обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года.

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россия, жилье, владимир путин, общество