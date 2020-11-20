Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/zhile-1585603848.html
Путин поручил увеличить финансирование на жилье для инвалидов
Путин поручил увеличить финансирование на жилье для инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил до 25 декабря представить предложения по увеличению финансирования программы по обеспечению инвалидов жильем, говорится... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:57
2020-11-20T20:23
россия
жилье
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585483395_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_71ec1b3e97f5ae1b571a0a03048bf8fd.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 25 декабря представить предложения по увеличению финансирования программы по обеспечению инвалидов жильем, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне."Правительству РФ разработать план-график реализации мероприятий, направленных на завершение к 1 января 2025 года выполнения субъектами обязательств по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года; представить предложения об увеличении объема финансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий", - говорится в сообщении. Указанный срок исполнений - 25 декабря.Кроме того, президент поручил кабмину включить в национальный проект "Жилье и городская среда" мероприятия, направленные на выполнение субъектами обязательств по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года.Глава государства также поручил представить предложения о внесении в законодательство, направленных на формирование эффективного механизма обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года.
https://ria.ru/20201112/invalid-1584087999.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585483395_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_c2c26e98bcfd6e65a56f18fcb7419c2f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жилье, владимир путин, общество

Путин поручил увеличить финансирование на жилье для инвалидов

19:57 20.11.2020 (обновлено: 20:23 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с обращением к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга"
Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к участникам Международного научно-практического форума Уроки Нюрнберга - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 25 декабря представить предложения по увеличению финансирования программы по обеспечению инвалидов жильем, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне.
"Правительству РФ разработать план-график реализации мероприятий, направленных на завершение к 1 января 2025 года выполнения субъектами обязательств по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года; представить предложения об увеличении объема финансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий", - говорится в сообщении. Указанный срок исполнений - 25 декабря.
Александр и Любовь Потылицыны - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 08:00
Вопль о помощи: инвалида из Хакасии не лечат из-за пандемии коронавируса
Кроме того, президент поручил кабмину включить в национальный проект "Жилье и городская среда" мероприятия, направленные на выполнение субъектами обязательств по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года.
Глава государства также поручил представить предложения о внесении в законодательство, направленных на формирование эффективного механизма обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года.
 
РоссияЖильеВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии
09:54Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
Лента новостейМолния