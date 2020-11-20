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"Сбер" оценил влияние второй волны коронавируса на зарплаты россиян
"Сбер" оценил влияние второй волны коронавируса на зарплаты россиян
Номинальный фонд оплаты труда россиян в октябре остался на прошлогодних уровнях, однако, если бы не вторая волна коронавируса, то реальные трудовые доходы... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:58
2020-11-20T13:58
2020-11-20T13:58
распространение нового коронавируса
сбер
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Номинальный фонд оплаты труда россиян в октябре остался на прошлогодних уровнях, однако, если бы не вторая волна коронавируса, то реальные трудовые доходы граждан в прошлом месяце были бы на 8,9% выше, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс"."Отмечается ухудшение в динамике ФОТ. Общий объем зарплат, начисленных за август, был на 1,1% меньше "нормальных" уровней, за сентябрь - уже на 5,5%, а в октябре - на 8,9% ниже, которых следовало бы ожидать в отсутствие "ковидного" замедления", - отмечают аналитики, добавляя, что фактическая сумма, выплаченная работникам, в октябре осталась на прошлогоднем уровне.По данным экспертов, экономическая динамика в стране замедлилась в октябре во всех основных сегментах экономики, однако текущее замедление не носит характера обвального и не является внезапной остановкой всей экономики, как это было весной."Падение потребительских расходов ускорилось до 2,7% год к году против 0,8% месяцем ранее. За 10 месяцев года изменение достигло -5,2% год к году. С учетом того, что этот вид трат составляет примерно половину ВВП, негативный вклад в общий выпуск в 2020 году только со стороны конечного спроса домохозяйств составит порядка 2,5-2,6 процентного пункта", - подсчитали они.Аналитики также решили выяснить, в каких городах у россиян наибольший шанс заразиться коронавирусом. По их оценке, самая высокая вероятность заражения относительно среднего по стране в Перми и Воронеже, немногим меньше - в Иркутске и Новосибирске, затем следуют Красноярск, Омск, Челябинск и Саратов. Наименьшая опасность заражения среди анализируемых регионов - в Москве, Краснодаре и Нижнем Новгороде. При этом вклад регионов с повышенным уровнем опасности в отрицательную динамику потребления составил более 25%."Тренд на уверенное восстановление прервался, не достигнув уровня 2019 года. Сложившаяся ситуация создает риск "негативной петли" между бизнесом и домохозяйствами, когда стагнация заработных плат провоцирует дополнительное снижение расходов домохозяйств и снижение доходов компаний. При этом ... до настоящего момента не наблюдается признаков драматического ухудшения ситуации. Происходит замедление, которое вызвано нежеланием потребителя рисковать, а также параллельным возвращением некоторых ограничительных мер", - заключили эксперты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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сбер, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, экономика
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Номинальный фонд оплаты труда россиян в октябре остался на прошлогодних уровнях, однако, если бы не вторая волна коронавируса, то реальные трудовые доходы граждан в прошлом месяце были бы на 8,9% выше, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс"
.
"Отмечается ухудшение в динамике ФОТ. Общий объем зарплат, начисленных за август, был на 1,1% меньше "нормальных" уровней, за сентябрь - уже на 5,5%, а в октябре - на 8,9% ниже, которых следовало бы ожидать в отсутствие "ковидного" замедления", - отмечают аналитики, добавляя, что фактическая сумма, выплаченная работникам, в октябре осталась на прошлогоднем уровне.
По данным экспертов, экономическая динамика в стране замедлилась в октябре во всех основных сегментах экономики, однако текущее замедление не носит характера обвального и не является внезапной остановкой всей экономики, как это было весной.
"Падение потребительских расходов ускорилось до 2,7% год к году против 0,8% месяцем ранее. За 10 месяцев года изменение достигло -5,2% год к году. С учетом того, что этот вид трат составляет примерно половину ВВП, негативный вклад в общий выпуск в 2020 году только со стороны конечного спроса домохозяйств составит порядка 2,5-2,6 процентного пункта", - подсчитали они.
Аналитики также решили выяснить, в каких городах у россиян наибольший шанс заразиться коронавирусом. По их оценке, самая высокая вероятность заражения относительно среднего по стране в Перми
и Воронеже
, немногим меньше - в Иркутске
и Новосибирске
, затем следуют Красноярск
, Омск
, Челябинск
и Саратов
. Наименьшая опасность заражения среди анализируемых регионов - в Москве
, Краснодаре
и Нижнем Новгороде
. При этом вклад регионов с повышенным уровнем опасности в отрицательную динамику потребления составил более 25%.
"Тренд на уверенное восстановление прервался, не достигнув уровня 2019 года. Сложившаяся ситуация создает риск "негативной петли" между бизнесом и домохозяйствами, когда стагнация заработных плат провоцирует дополнительное снижение расходов домохозяйств и снижение доходов компаний. При этом ... до настоящего момента не наблюдается признаков драматического ухудшения ситуации. Происходит замедление, которое вызвано нежеланием потребителя рисковать, а также параллельным возвращением некоторых ограничительных мер", - заключили эксперты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.