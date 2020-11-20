Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/zapret-1585616175.html
В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия
В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия
Запрет на проведение массовых мероприятий со зрителями продлён в Московской области до 29 ноября, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва, РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:58
2020-11-20T22:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574075237_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_96f65abf9a24f0e43479ecabfe8f0672.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий со зрителями продлён в Московской области до 29 ноября, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва, опубликованного на сайте областного правительства.Также до 29 ноября в регионе продлили запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, за исключением прогулок на их территориях, говорится в материалах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574075237_312:0:3043:2048_1400x0_80_0_0_8a8eba08ae0e160bd7b2eb4570c076d3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

21:58 20.11.2020 (обновлено: 22:07 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий со зрителями продлён в Московской области до 29 ноября, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва, опубликованного на сайте областного правительства.

"В подпункте 1 пункта 6 (запрет на поведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях – ред.) слова "по 22 ноября 2020 года" заменить словами "по 29 ноября 2020 года", - следует из документа.

Также до 29 ноября в регионе продлили запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, за исключением прогулок на их территориях, говорится в материалах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Калмыкии задержали четырех человек по делу о ячейке ИГ* в колонии
09:54Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
Лента новостейМолния