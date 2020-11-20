В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия
21:58 20.11.2020 (обновлено: 22:07 20.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий со зрителями продлён в Московской области до 29 ноября, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва, опубликованного на сайте областного правительства.
"В подпункте 1 пункта 6 (запрет на поведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях – ред.) слова "по 22 ноября 2020 года" заменить словами "по 29 ноября 2020 года", - следует из документа.
Также до 29 ноября в регионе продлили запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, за исключением прогулок на их территориях, говорится в материалах.
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