https://ria.ru/20201120/zapret-1585616175.html

В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

Запрет на проведение массовых мероприятий со зрителями продлён в Московской области до 29 ноября, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва, РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:58

2020-11-20T21:58

2020-11-20T22:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574075237_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_96f65abf9a24f0e43479ecabfe8f0672.jpg

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий со зрителями продлён в Московской области до 29 ноября, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва, опубликованного на сайте областного правительства.Также до 29 ноября в регионе продлили запрет на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, за исключением прогулок на их территориях, говорится в материалах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)