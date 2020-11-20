https://ria.ru/20201120/yugra-1585545523.html

В Югре заработал центр управления регионом

В Югре заработал центр управления регионом

Центр управления регионом (ЦУР) начал работу в Ханты-Мансийском автономном округе, он будет координировать деятельность, связанную с обращениями и предложениями РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:00

2020-11-20T16:00

2020-11-20T16:00

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя - РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) начал работу в Ханты-Мансийском автономном округе, он будет координировать деятельность, связанную с обращениями и предложениями жителей, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры."Центр управления регионом начал свою работу в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сегодня, 20 ноября. Центр управления регионом будет координировать работу по сбору, мониторингу и обработке жалоб и предложений югорчан, поступающих из разных источников", - говорится в сообщении.Сотрудники ЦУР, как уточнили в департаменте, также будут контролировать качество принимаемых по обращениям жителей решений, а также проводить социологические исследования, вырабатывая рекомендации для органов власти.По словам первого замглавы региона Алексея Шипилова, таким образом, в Югре выполнили поручение президента РФ. Он отметил, что цель новой структуры - не просто быстрое разрешение возникающих ситуаций, а "системное решение проблем", в том числе через комплексный анализ.Основной платформой поиска и сбора сообщений, обращений и жалоб в социальных медиа останется система "Инцидент менеджмент", которая используется в Югре два года. В среднем, по данным окружных властей, срок ответа на обращения в соцсетях составляет не более трех часов."Эффективность такой коммуникации мы особенно четко ощутили в период пандемии, когда большая часть действий и процессов ушла в онлайн. Теперь, с открытием Центра управления регионом, информации станет больше, а значит анализ будет комплексным, а ответы на обращения граждан - быстрее", - пояснила журналистам руководитель ЦУР в Югре Валентина Колпакова.Глава региона Наталья Комарова, обсуждая открытие этой структуры в автономном округе в пятницу во время прямого эфира в соцсетях, подчеркнула, что ЦУР должен стать эффективным органом решения вопросов югорчан. "Рассчитываю на то, что людям станет удобна новая возможность", - добавила она.

https://ria.ru/20201111/doroga-1584085287.html

https://ria.ru/20201106/biznes-1583367054.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество