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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201120/yugra-1585545523.html
В Югре заработал центр управления регионом
В Югре заработал центр управления регионом
Центр управления регионом (ЦУР) начал работу в Ханты-Мансийском автономном округе, он будет координировать деятельность, связанную с обращениями и предложениями РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:00
2020-11-20T16:00
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя - РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) начал работу в Ханты-Мансийском автономном округе, он будет координировать деятельность, связанную с обращениями и предложениями жителей, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры."Центр управления регионом начал свою работу в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сегодня, 20 ноября. Центр управления регионом будет координировать работу по сбору, мониторингу и обработке жалоб и предложений югорчан, поступающих из разных источников", - говорится в сообщении.Сотрудники ЦУР, как уточнили в департаменте, также будут контролировать качество принимаемых по обращениям жителей решений, а также проводить социологические исследования, вырабатывая рекомендации для органов власти.По словам первого замглавы региона Алексея Шипилова, таким образом, в Югре выполнили поручение президента РФ. Он отметил, что цель новой структуры - не просто быстрое разрешение возникающих ситуаций, а "системное решение проблем", в том числе через комплексный анализ.Основной платформой поиска и сбора сообщений, обращений и жалоб в социальных медиа останется система "Инцидент менеджмент", которая используется в Югре два года. В среднем, по данным окружных властей, срок ответа на обращения в соцсетях составляет не более трех часов."Эффективность такой коммуникации мы особенно четко ощутили в период пандемии, когда большая часть действий и процессов ушла в онлайн. Теперь, с открытием Центра управления регионом, информации станет больше, а значит анализ будет комплексным, а ответы на обращения граждан - быстрее", - пояснила журналистам руководитель ЦУР в Югре Валентина Колпакова.Глава региона Наталья Комарова, обсуждая открытие этой структуры в автономном округе в пятницу во время прямого эфира в соцсетях, подчеркнула, что ЦУР должен стать эффективным органом решения вопросов югорчан. "Рассчитываю на то, что людям станет удобна новая возможность", - добавила она.
https://ria.ru/20201111/doroga-1584085287.html
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество

В Югре заработал центр управления регионом

16:00 20.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкЗдание одной из школ города Нижневартовска
Здание одной из школ города Нижневартовска - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Александр Поляков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя - РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) начал работу в Ханты-Мансийском автономном округе, он будет координировать деятельность, связанную с обращениями и предложениями жителей, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
"Центр управления регионом начал свою работу в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сегодня, 20 ноября. Центр управления регионом будет координировать работу по сбору, мониторингу и обработке жалоб и предложений югорчан, поступающих из разных источников", - говорится в сообщении.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 13:05Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре откроют дорогу в поселке Белый Яр для постройки нового микрорайона
Сотрудники ЦУР, как уточнили в департаменте, также будут контролировать качество принимаемых по обращениям жителей решений, а также проводить социологические исследования, вырабатывая рекомендации для органов власти.
По словам первого замглавы региона Алексея Шипилова, таким образом, в Югре выполнили поручение президента РФ. Он отметил, что цель новой структуры - не просто быстрое разрешение возникающих ситуаций, а "системное решение проблем", в том числе через комплексный анализ.
Основной платформой поиска и сбора сообщений, обращений и жалоб в социальных медиа останется система "Инцидент менеджмент", которая используется в Югре два года. В среднем, по данным окружных властей, срок ответа на обращения в соцсетях составляет не более трех часов.
"Эффективность такой коммуникации мы особенно четко ощутили в период пандемии, когда большая часть действий и процессов ушла в онлайн. Теперь, с открытием Центра управления регионом, информации станет больше, а значит анализ будет комплексным, а ответы на обращения граждан - быстрее", - пояснила журналистам руководитель ЦУР в Югре Валентина Колпакова.
Глава региона Наталья Комарова, обсуждая открытие этой структуры в автономном округе в пятницу во время прямого эфира в соцсетях, подчеркнула, что ЦУР должен стать эффективным органом решения вопросов югорчан. "Рассчитываю на то, что людям станет удобна новая возможность", - добавила она.
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 14:03Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре появится единая "онлайн-витрина" мер поддержки бизнеса
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
 
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