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https://ria.ru/20201120/yantar-1585518999.html
Найдены древнейшие образцы шерсти млекопитающих
Найдены древнейшие образцы шерсти млекопитающих
Испанские палеонтологи сообщили о находке в провинции Теруэль двух уникальных образцов янтаря. В одном из них ученые обнаружили перья динозавров, а в другом —... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:31
2020-11-20T14:31
риа наука
палеонтология
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испания
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Испанские палеонтологи сообщили о находке в провинции Теруэль двух уникальных образцов янтаря. В одном из них ученые обнаружили перья динозавров, а в другом — самые древние в мире волосы млекопитающих. Описание приведено в журнале Scientific Reports. Возраст находок — 105 и 110 миллионов лет, что соответствует раннему меловому периоду. Янтарь мелового возраста в провинции Теруэль находили и раньше, но открытия глобального значения палеонтологи здесь совершают впервые.В одном образце исключительно хорошо сохранились три волоса млекопитающих с характерным рисунком в виде микроскопических чешуек. Параллельное расположение волосков и их одинаковые пропорции позволяют исследователям идентифицировать его как небольшую прядь шерсти одного животного. "Узор на их поверхности похож на рисунок нынешних волос млекопитающих", — приводятся в пресс-релизе Барселонского университета слова первого автора статьи Серхио Альвареса Парры (Sergio Álvarez-Parra).Авторы отмечают, что это древнейшая находка шерсти млекопитающих в мире."Район Ариньо известен своими окаменелостями позвоночных, таких как динозавры Proa valdearinnoensis и Europelta carbonensis, но никто не думал, что мы сможем найти здесь части позвоночных в янтаре", — продолжает Альварес.Другой образец, по определению ученых, содержит перья птичьих динозавров Enantiornithes.Оба образца интересны тем, что их древняя смола захватила части волосяного покрова и перьев живых существ в момент их контакта с липкой массой. Похожий процесс исследователи наблюдали на смоляных деревьях на Мадагаскаре. При контакте с ними, животные и птицы оставляли прилипшими к смоле волоски и перья."Особенность описанного процесса заключается в том, что между контактом животного со смолой и отрывом частей покрова должно пройти довольно много времени, чтобы смола успела застыть", — объясняет еще один автор исследования Ксавье Делкло (Xavier Delclòs), профессор факультета наук о Земле и сотрудник Института исследований биоразнообразия Барселонского университета.Авторы предполагают, что длительный контакт имел место, когда животные спали на дереве, выделяющем смолу, или надолго прислонялись к нему.Оба образца в настоящее время хранятся в Палеонтологическом музее Арагона.Помимо палеонтологов из Барселонского университета, в исследовании приняли участие их коллеги из Института геологии и горного дела Испании в Валенсии и Зенкенбергского музея естественной истории во Франкфурте в Германии.
https://ria.ru/20201012/mlekopitayuschie-1579403286.html
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палеонтология, биология, земля - риа наука, испания

Найдены древнейшие образцы шерсти млекопитающих

14:31 20.11.2020
 
© S. Álvarez Parra et al. Scientific ReportsОбразец янтаря с шерстью млекопитающего из Ариньо
Образец янтаря с шерстью млекопитающего из Ариньо - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© S. Álvarez Parra et al. Scientific Reports
Образец янтаря с шерстью млекопитающего из Ариньо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Испанские палеонтологи сообщили о находке в провинции Теруэль двух уникальных образцов янтаря. В одном из них ученые обнаружили перья динозавров, а в другом — самые древние в мире волосы млекопитающих. Описание приведено в журнале Scientific Reports.
Возраст находок — 105 и 110 миллионов лет, что соответствует раннему меловому периоду. Янтарь мелового возраста в провинции Теруэль находили и раньше, но открытия глобального значения палеонтологи здесь совершают впервые.
В одном образце исключительно хорошо сохранились три волоса млекопитающих с характерным рисунком в виде микроскопических чешуек. Параллельное расположение волосков и их одинаковые пропорции позволяют исследователям идентифицировать его как небольшую прядь шерсти одного животного.
"Узор на их поверхности похож на рисунок нынешних волос млекопитающих", — приводятся в пресс-релизе Барселонского университета слова первого автора статьи Серхио Альвареса Парры (Sergio Álvarez-Parra).
Авторы отмечают, что это древнейшая находка шерсти млекопитающих в мире.
"Район Ариньо известен своими окаменелостями позвоночных, таких как динозавры Proa valdearinnoensis и Europelta carbonensis, но никто не думал, что мы сможем найти здесь части позвоночных в янтаре", — продолжает Альварес.
Другой образец, по определению ученых, содержит перья птичьих динозавров Enantiornithes.
© S. Álvarez Parra et al. Scientific ReportsФрагмент янтаря и перо динозавра под микроскопом
Фрагмент янтаря и перо динозавра под микроскопом - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© S. Álvarez Parra et al. Scientific Reports
Фрагмент янтаря и перо динозавра под микроскопом
Оба образца интересны тем, что их древняя смола захватила части волосяного покрова и перьев живых существ в момент их контакта с липкой массой. Похожий процесс исследователи наблюдали на смоляных деревьях на Мадагаскаре. При контакте с ними, животные и птицы оставляли прилипшими к смоле волоски и перья.
"Особенность описанного процесса заключается в том, что между контактом животного со смолой и отрывом частей покрова должно пройти довольно много времени, чтобы смола успела застыть", — объясняет еще один автор исследования Ксавье Делкло (Xavier Delclòs), профессор факультета наук о Земле и сотрудник Института исследований биоразнообразия Барселонского университета.
Авторы предполагают, что длительный контакт имел место, когда животные спали на дереве, выделяющем смолу, или надолго прислонялись к нему.
Оба образца в настоящее время хранятся в Палеонтологическом музее Арагона.
Помимо палеонтологов из Барселонского университета, в исследовании приняли участие их коллеги из Института геологии и горного дела Испании в Валенсии и Зенкенбергского музея естественной истории во Франкфурте в Германии.
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