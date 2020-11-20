https://ria.ru/20201120/vzyatka-1585620009.html

Нижегородские экс-депутаты Глушковы предстанут перед судом за взятки

Нижегородские экс-депутаты Глушковы предстанут перед судом за взятки

Бывшие депутаты братья Глушковы, обвиняемые в совершении мошеннических действий и взяточничестве на территории Балахнинского района Нижегородской области,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T22:42

2020-11-20T22:42

2020-11-20T22:42

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Бывшие депутаты братья Глушковы, обвиняемые в совершении мошеннических действий и взяточничестве на территории Балахнинского района Нижегородской области, предстанут перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Следственными органами СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении Александра и Владимира Глушковых, обвиняемых в зависимости от роли каждого в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (статья 159 УК РФ), подстрекательстве должностного лица к превышению своих полномочий (статья 286 УК РФ), получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) и пособничестве в получении взятки в особо крупном размере (статья 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год Александр и Владимир Глушковы совместно с другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахне по поддельной проектной документации возвели двухэтажное здание торгового центра на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции.При этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены, а жители Балахнинского района были лишены транспортного узла. Обвиняемые и иные члены организованной группы приобрели в собственность здания на территории бывшей автостанции и земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 32,6 миллиона рублей.Кроме того, по данным следствия, в 2016 году обвиняемые совместно с иными участниками организованной группы склонили главу администрации Балахнинского района к принятию заведомо незаконного решения о предоставлении гражданам земельного участка, занимаемого городским сквером, который не подлежит отчуждению. В дальнейшем на этом участке Александр Глушков запланировал строительство частного торгового центра. Указанные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов жителей города Балахны и муниципального образования Балахнинского района.Также, сообщает региональный СУСК, в 2015 году Александр Глушков получил через посредника – своего родного брата Владимира Глушкова - от директора строительной фирмы взятку в размере 6 миллионов рублей за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов на территории Балахны.В 2015 году Александр Глушков через посредника – своего брата Владимира - получил взятку в виде двух однокомнатных квартир в только что построенном доме по улице Энгельса стоимостью 2 миллиона рублей за содействие директору одной из строительных фирм в решении вопроса о строительстве еще одного многоквартирного дома на территории города.Подчеркивается, что на момент совершения противоправных деяний Александр Глушков являлся главой местного самоуправления Балахнинского района, а в дальнейшем - депутатом законодательного собрания Нижегородской области, а его брат Владимир – депутатом земского собрания Балахнинского района. Братья длительное время скрывались от органов предварительного расследования за пределами РФ. В декабре 2019 Глушковы были экстрадированы из Грузии и доставлены на территорию Нижегородской области. Они заключены под стражу."Вину они не признали. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.Отмечается, что все участники организованной группы уже осуждены к различным срокам наказания за участие в организованной преступной группе, созданной братьями Глушковыми.

https://ria.ru/20201119/vzyatka-1585312242.html

https://ria.ru/20201118/imuschestvo-1585191330.html

https://ria.ru/20201030/vzyatka-1582213221.html

нижний новгород

нижегородская область

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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия