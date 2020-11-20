https://ria.ru/20201120/vzryv-1585578134.html

Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом

Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом

Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала статью в деле о взрыве автомобиля милиционера в Гродно на "акт терроризма", сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:55

2020-11-20T17:55

2020-11-20T18:13

александр лукашенко

протесты в белоруссии

гродно

белоруссия

в мире

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала статью в деле о взрыве автомобиля милиционера в Гродно на "акт терроризма", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского ведомства.В пятницу пресс-служба Следственного комитета республики сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом" в связи со взрывом автомобиля милиционера в Гродно, личные данные которого были ранее размещены "в одном из радикальных Telegram-каналов", сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета республики.Согласно белорусскому законодательству, подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html

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александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире