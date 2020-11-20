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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
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Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала статью в деле о взрыве автомобиля милиционера в Гродно на "акт терроризма", сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:55
2020-11-20T18:13
александр лукашенко
протесты в белоруссии
гродно
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала статью в деле о взрыве автомобиля милиционера в Гродно на "акт терроризма", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского ведомства.В пятницу пресс-служба Следственного комитета республики сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом" в связи со взрывом автомобиля милиционера в Гродно, личные данные которого были ранее размещены "в одном из радикальных Telegram-каналов", сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета республики.Согласно белорусскому законодательству, подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
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александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире

Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом

17:55 20.11.2020 (обновлено: 18:13 20.11.2020)
 
© Фото : Следственный Комитет Республики БеларусьМесто ЧП с автмообилем, принадлежащим сотруднику милиции Белоруссии, в Гродно
Место ЧП с автмообилем, принадлежащим сотруднику милиции Белоруссии, в Гродно - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : Следственный Комитет Республики Беларусь
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала статью в деле о взрыве автомобиля милиционера в Гродно на "акт терроризма", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского ведомства.
В пятницу пресс-служба Следственного комитета республики сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом" в связи со взрывом автомобиля милиционера в Гродно, личные данные которого были ранее размещены "в одном из радикальных Telegram-каналов", сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета республики.
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"Принимая во внимание наличие признаков акта терроризма действия неустановленных лиц по указанию Генерального прокурора Республики Беларусь переквалифицированы на часть 1 статьи 289 Уголовного кодекса (акт терроризма - ред.). Для дальнейшего расследования уголовное дело направлено в управление КГБ по Гродненской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.

Согласно белорусскому законодательству, подобное преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
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