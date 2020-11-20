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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
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В Гродно взорвали машину милиционера из черного списка оппозиции
В Гродно взорвали машину милиционера из черного списка оппозиции
В Гродно неизвестные взорвали машину милиционера, личные данные которого, по его словам, ранее появились "в одном из радикальных Telegram-каналов". РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:10
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протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. В Гродно неизвестные взорвали машину милиционера, личные данные которого, по его словам, ранее появились "в одном из радикальных Telegram-каналов".Инцидент произошел в ночь на пятницу. Прибывшие на место милиционеры обнаружили поврежденной принадлежащую силовику шкоду и три соседние машины.Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, совершенном общеопасным способом.Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевших, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения.В Белоруссии больше трех месяцев не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования.В первые дни против демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от жестких мер отказались, теперь их применяют реже. Власти признали гибель троих протестующих, оппозиция утверждает, что жертв больше.В последнее время силовики заявляют о радикализации протестного движения.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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светлана тихановская, александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире

В Гродно взорвали машину милиционера из черного списка оппозиции

10:10 20.11.2020 (обновлено: 11:51 20.11.2020)
 
© Фото : Следственный Комитет Республики БеларусьВ Гродно взорвали машину милиционера
В Гродно взорвали машину милиционера - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : Следственный Комитет Республики Беларусь
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. В Гродно неизвестные взорвали машину милиционера, личные данные которого, по его словам, ранее появились "в одном из радикальных Telegram-каналов".
Инцидент произошел в ночь на пятницу. Прибывшие на место милиционеры обнаружили поврежденной принадлежащую силовику шкоду и три соседние машины.
"Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства", — сообщается в Telegram-канале СК.
Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, совершенном общеопасным способом.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевших, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения.
В Белоруссии больше трех месяцев не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования.
В первые дни против демонстрантов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от жестких мер отказались, теперь их применяют реже. Власти признали гибель троих протестующих, оппозиция утверждает, что жертв больше.
В последнее время силовики заявляют о радикализации протестного движения.
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