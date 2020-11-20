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В Минтруде рассказали о выделенных на выплаты семьям средствах
В Минтруде рассказали о выделенных на выплаты семьям средствах
Более 600 миллиардов рублей были направлены на выплаты семьям в период пандемии, поддержка коснулась 27,6 миллиона детей, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:06
2020-11-20T14:06
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 600 миллиардов рублей были направлены на выплаты семьям в период пандемии, поддержка коснулась 27,6 миллиона детей, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.По ее словам, в период пандемии на поддержку семей были направлены особые меры поддержки, так как ограничения и проблемы с состоянием рынка труда напрямую отразились на доходах семей."Поэтому свыше 600 миллиардов рублей было направлено на летние единовременные выплаты", - заявила Баталина на II Всероссийской конференции "Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы".Она уточнила, что это выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев семьям с детьми до трех лет, единовременные выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. По последним данным, выплатами были охвачены 27 миллионов 600 тысяч российских детей.
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ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В Минтруде рассказали о выделенных на выплаты семьям средствах

14:06 20.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 600 миллиардов рублей были направлены на выплаты семьям в период пандемии, поддержка коснулась 27,6 миллиона детей, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.
По ее словам, в период пандемии на поддержку семей были направлены особые меры поддержки, так как ограничения и проблемы с состоянием рынка труда напрямую отразились на доходах семей.
"Поэтому свыше 600 миллиардов рублей было направлено на летние единовременные выплаты", - заявила Баталина на II Всероссийской конференции "Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы".
Она уточнила, что это выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев семьям с детьми до трех лет, единовременные выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. По последним данным, выплатами были охвачены 27 миллионов 600 тысяч российских детей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 12:22
Мишустин рассказал о средствах на выплаты детям от трех до семи лет
 
Ольга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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