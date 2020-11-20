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В Минтруде рассказали о выделенных на выплаты семьям средствах

В Минтруде рассказали о выделенных на выплаты семьям средствах

Более 600 миллиардов рублей были направлены на выплаты семьям в период пандемии, поддержка коснулась 27,6 миллиона детей, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:06

2020-11-20T14:06

2020-11-20T14:06

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 600 миллиардов рублей были направлены на выплаты семьям в период пандемии, поддержка коснулась 27,6 миллиона детей, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.По ее словам, в период пандемии на поддержку семей были направлены особые меры поддержки, так как ограничения и проблемы с состоянием рынка труда напрямую отразились на доходах семей."Поэтому свыше 600 миллиардов рублей было направлено на летние единовременные выплаты", - заявила Баталина на II Всероссийской конференции "Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы".Она уточнила, что это выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев семьям с детьми до трех лет, единовременные выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. По последним данным, выплатами были охвачены 27 миллионов 600 тысяч российских детей.

https://ria.ru/20201112/vyplaty-1584256231.html

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ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество