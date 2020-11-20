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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201120/vybory-1585608590.html
В Белом доме отказались комментировать иски Трампа по выборам
В Белом доме отказались комментировать иски Трампа по выборам
Белый дом не комментирует ход юридических процессов, запущенных по инициативе предвыборного штаба Дональда Трампа из-за прошедших выборов, президент добивается... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T20:44
2020-11-20T23:12
выборы президента сша — 2020
кейли макинани
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Белый дом не комментирует ход юридических процессов, запущенных по инициативе предвыборного штаба Дональда Трампа из-за прошедших выборов, президент добивается подсчета лишь легитимных голосов, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани."Президент ясно говорил, что он хочет подсчета всех легальных голосов и того, чтобы не считались нелегальные голоса", - сказала Макинани в ответ на просьбу прокомментировать ход инициированных штабом процессов.Она напомнила, что в ряде регионов страны инициированы процессы из-за имевших место, по мнению штаба Трампа, нарушений, но рекомендовала обратиться за разъяснениями в предвыборную кампанию."Юридические процедуры продолжаются... имевшие место нарушения заслуживают внимания", - добавила Макинани, отвечая на вопрос о том, когда Трамп будет готов признать поражение на выборах.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп не признает поражения. По его мнению, выборы прошли с нарушениями в пользу его оппонента.
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кейли макинани, дональд трамп, сша, в мире

В Белом доме отказались комментировать иски Трампа по выборам

20:44 20.11.2020 (обновлено: 23:12 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
Люди на одной из улиц в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Белый дом не комментирует ход юридических процессов, запущенных по инициативе предвыборного штаба Дональда Трампа из-за прошедших выборов, президент добивается подсчета лишь легитимных голосов, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Президент ясно говорил, что он хочет подсчета всех легальных голосов и того, чтобы не считались нелегальные голоса", - сказала Макинани в ответ на просьбу прокомментировать ход инициированных штабом процессов.
Она напомнила, что в ряде регионов страны инициированы процессы из-за имевших место, по мнению штаба Трампа, нарушений, но рекомендовала обратиться за разъяснениями в предвыборную кампанию.
"Юридические процедуры продолжаются... имевшие место нарушения заслуживают внимания", - добавила Макинани, отвечая на вопрос о том, когда Трамп будет готов признать поражение на выборах.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп не признает поражения. По его мнению, выборы прошли с нарушениями в пользу его оппонента.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:00
Трампизм не проиграл. Как президент США стал Конфуцием наших дней
 
Выборы президента США — 2020Кейли МакинаниДональд ТрампСШАВ мире
 
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