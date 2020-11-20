https://ria.ru/20201120/vybory-1585608590.html
В Белом доме отказались комментировать иски Трампа по выборам
В Белом доме отказались комментировать иски Трампа по выборам
Белый дом не комментирует ход юридических процессов, запущенных по инициативе предвыборного штаба Дональда Трампа из-за прошедших выборов, президент добивается... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T20:44
2020-11-20T20:44
2020-11-20T23:12
выборы президента сша — 2020
кейли макинани
дональд трамп
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в мире
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Белый дом не комментирует ход юридических процессов, запущенных по инициативе предвыборного штаба Дональда Трампа из-за прошедших выборов, президент добивается подсчета лишь легитимных голосов, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани."Президент ясно говорил, что он хочет подсчета всех легальных голосов и того, чтобы не считались нелегальные голоса", - сказала Макинани в ответ на просьбу прокомментировать ход инициированных штабом процессов.Она напомнила, что в ряде регионов страны инициированы процессы из-за имевших место, по мнению штаба Трампа, нарушений, но рекомендовала обратиться за разъяснениями в предвыборную кампанию."Юридические процедуры продолжаются... имевшие место нарушения заслуживают внимания", - добавила Макинани, отвечая на вопрос о том, когда Трамп будет готов признать поражение на выборах.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп не признает поражения. По его мнению, выборы прошли с нарушениями в пользу его оппонента.
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кейли макинани, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости.
Белый дом не комментирует ход юридических процессов, запущенных по инициативе предвыборного штаба Дональда Трампа
из-за прошедших выборов, президент добивается подсчета лишь легитимных голосов, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани
.
"Президент ясно говорил, что он хочет подсчета всех легальных голосов и того, чтобы не считались нелегальные голоса", - сказала Макинани в ответ на просьбу прокомментировать ход инициированных штабом процессов.
Она напомнила, что в ряде регионов страны инициированы процессы из-за имевших место, по мнению штаба Трампа, нарушений, но рекомендовала обратиться за разъяснениями в предвыборную кампанию.
"Юридические процедуры продолжаются... имевшие место нарушения заслуживают внимания", - добавила Макинани, отвечая на вопрос о том, когда Трамп будет готов признать поражение на выборах.
Выборы президента США
прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал бывший вице-президент демократ Джо Байден
, но действующий президент Дональд Трамп не признает поражения. По его мнению, выборы прошли с нарушениями в пользу его оппонента.