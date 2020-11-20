https://ria.ru/20201120/vybory-1585527853.html

ЦИК Молдавии утвердил итоги президентских выборов

ЦИК Молдавии утвердил итоги президентских выборов

Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил на заседании в пятницу заявил, что ЦИК утвердил протокол по итогам второго тура президентских... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:50

2020-11-20T14:50

2020-11-20T15:10

майя санду

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КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил на заседании в пятницу заявил, что ЦИК утвердил протокол по итогам второго тура президентских выборов, признал победителем кандидата от партии "Действие и солидарность" Майю Санду и в ближайшее время передаст документы в Конституционный суд."ЦИК постановил: утвердить протокол по результатам второго тура выборов президента Молдавии; определить победителем на выборах президента кандидата от партии "Действие и солидарность" Майю Санду; передать данные Конституционному суду Молдавии для утверждения результатов выборов. Восемь голосов поддержали этот проект, принято единогласно",- сказал Чимил.Согласно местному законодательству, Центризбирком в течение трех дней с момента подписания итогового протокола о результатах выборов президента Молдавии должен передать отчет и все документы, касающиеся проведения процесса голосования в Конституционный суд. КС в течение 10 дней с момента получения документов должен принять решение по вопросу признания результатов выборов и подтверждения мандата нового президента.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201116/putin-1584820318.html

https://ria.ru/20201119/dodon-1585297577.html

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майя санду, игорь додон, президентские выборы в молдавии — 2020, цик молдавии, молдавия, в мире