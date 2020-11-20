Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/vybory-1585527853.html
ЦИК Молдавии утвердил итоги президентских выборов
ЦИК Молдавии утвердил итоги президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил на заседании в пятницу заявил, что ЦИК утвердил протокол по итогам второго тура президентских... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:50
2020-11-20T15:10
майя санду
игорь додон
президентские выборы в молдавии — 2020
цик молдавии
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584686113_0:0:2957:1663_1400x0_80_0_0_eb5adb7bb0e44768d0ee1e9862508488.jpg
КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил на заседании в пятницу заявил, что ЦИК утвердил протокол по итогам второго тура президентских выборов, признал победителем кандидата от партии "Действие и солидарность" Майю Санду и в ближайшее время передаст документы в Конституционный суд."ЦИК постановил: утвердить протокол по результатам второго тура выборов президента Молдавии; определить победителем на выборах президента кандидата от партии "Действие и солидарность" Майю Санду; передать данные Конституционному суду Молдавии для утверждения результатов выборов. Восемь голосов поддержали этот проект, принято единогласно",- сказал Чимил.Согласно местному законодательству, Центризбирком в течение трех дней с момента подписания итогового протокола о результатах выборов президента Молдавии должен передать отчет и все документы, касающиеся проведения процесса голосования в Конституционный суд. КС в течение 10 дней с момента получения документов должен принять решение по вопросу признания результатов выборов и подтверждения мандата нового президента.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
https://ria.ru/20201116/putin-1584820318.html
https://ria.ru/20201119/dodon-1585297577.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584686113_127:0:2754:1970_1400x0_80_0_0_7ea5a2024394030a9460e75502e664c9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, игорь додон, президентские выборы в молдавии — 2020, цик молдавии, молдавия, в мире

ЦИК Молдавии утвердил итоги президентских выборов

14:50 20.11.2020 (обновлено: 15:10 20.11.2020)
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкВторой тур выборов президента Молдавии
Второй тур выборов президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил на заседании в пятницу заявил, что ЦИК утвердил протокол по итогам второго тура президентских выборов, признал победителем кандидата от партии "Действие и солидарность" Майю Санду и в ближайшее время передаст документы в Конституционный суд.
"ЦИК постановил: утвердить протокол по результатам второго тура выборов президента Молдавии; определить победителем на выборах президента кандидата от партии "Действие и солидарность" Майю Санду; передать данные Конституционному суду Молдавии для утверждения результатов выборов. Восемь голосов поддержали этот проект, принято единогласно",- сказал Чимил.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 13:05
Путин поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдавии
Согласно местному законодательству, Центризбирком в течение трех дней с момента подписания итогового протокола о результатах выборов президента Молдавии должен передать отчет и все документы, касающиеся проведения процесса голосования в Конституционный суд. КС в течение 10 дней с момента получения документов должен принять решение по вопросу признания результатов выборов и подтверждения мандата нового президента.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 10:23
Президент Молдавии посетит Россию после поражения на выборах
 
Майя СандуИгорь ДодонПрезидентские выборы в Молдавии — 2020ЦИК МолдавииМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:43Пашаев отреагировал на возбуждение дел против свидетелей по делу Ефремова
18:42Путин рассказал о взаимодействии с коллегами в Ереване и Баку
18:41Путин назвал работу миротворцев в Карабахе четкой и слаженной
18:40Алексиевич назвала условие возвращения в Белоруссию
18:37Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России
18:36Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
18:35Санду озвучила позицию по Крыму
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
Лента новостейМолния