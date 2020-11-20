https://ria.ru/20201120/vybory-1585447160.html
В Джорджии рассказали об итогах ручного пересчета голосов
В Джорджии рассказали об итогах ручного пересчета голосов
Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную на выборах президента США практически не отличаются от данных... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T04:40
2020-11-20T04:40
2020-11-20T04:40
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582928743_0:0:2992:1682_1400x0_80_0_0_dcc4e3173f5d0876d7c437f7e92344c7.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА новости. Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную на выборах президента США практически не отличаются от данных автоматической обработки."Нет никаких сомнений. Цифры подтверждают это. Также и проверка", - сказал Раффенспергер в эфире WSBTV, говоря о том, что итоги ручного пересчета совпали с данными автоматики."Да. Итоги проверки очень близки к тому, что было у нас на итогах выборов", - подтвердил он.Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582928743_114:0:2845:2048_1400x0_80_0_0_913d4e222d74435abe9b5ee76e0e64b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА новости.
Госсекретарь Джорджии
Брэд Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную на выборах президента США
практически не отличаются от данных автоматической обработки.
"Нет никаких сомнений. Цифры подтверждают это. Также и проверка", - сказал Раффенспергер в эфире WSBTV
, говоря о том, что итоги ручного пересчета совпали с данными автоматики.
"Да. Итоги проверки очень близки к тому, что было у нас на итогах выборов", - подтвердил он.
Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом
и действующим президентом США Дональдом Трампом
в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.
Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.