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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201120/vybory-1585447160.html
В Джорджии рассказали об итогах ручного пересчета голосов
В Джорджии рассказали об итогах ручного пересчета голосов
Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную на выборах президента США практически не отличаются от данных... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T04:40
2020-11-20T04:40
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА новости. Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную на выборах президента США практически не отличаются от данных автоматической обработки."Нет никаких сомнений. Цифры подтверждают это. Также и проверка", - сказал Раффенспергер в эфире WSBTV, говоря о том, что итоги ручного пересчета совпали с данными автоматики."Да. Итоги проверки очень близки к тому, что было у нас на итогах выборов", - подтвердил он.Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

В Джорджии рассказали об итогах ручного пересчета голосов

04:40 20.11.2020
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратель опускает бюллетень в урну для голосования
Избиратель опускает бюллетень в урну для голосования - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА новости. Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную на выборах президента США практически не отличаются от данных автоматической обработки.
"Нет никаких сомнений. Цифры подтверждают это. Также и проверка", - сказал Раффенспергер в эфире WSBTV, говоря о том, что итоги ручного пересчета совпали с данными автоматики.
"Да. Итоги проверки очень близки к тому, что было у нас на итогах выборов", - подтвердил он.
Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.
Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
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