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В Джорджии рассказали об итогах ручного пересчета голосов

В Джорджии рассказали об итогах ручного пересчета голосов

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную на выборах президента США практически не отличаются от данных... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T04:40

2020-11-20T04:40

2020-11-20T04:40

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА новости. Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что итоги пересчета голосов вручную на выборах президента США практически не отличаются от данных автоматической обработки."Нет никаких сомнений. Цифры подтверждают это. Также и проверка", - сказал Раффенспергер в эфире WSBTV, говоря о том, что итоги ручного пересчета совпали с данными автоматики."Да. Итоги проверки очень близки к тому, что было у нас на итогах выборов", - подтвердил он.Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

джорджия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире