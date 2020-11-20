https://ria.ru/20201120/vuzy-1585505367.html

В Минобрнауки рассказали о праве вузов определять стоимость обучения

В Минобрнауки рассказали о праве вузов определять стоимость обучения

Российские вузы обладают автономией в установлении платы за образовательные услуги, они могут снизить стоимость, покрыв ее часть за свой счет, сообщили РИА... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:18

2020-11-20T13:18

2020-11-20T13:39

татьяна москалькова

навигатор абитуриента

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские вузы обладают автономией в установлении платы за образовательные услуги, они могут снизить стоимость, покрыв ее часть за свой счет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила в своем тематическом докладе о защите прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, что нужно рассмотреть вопрос о перерасчете стоимости очной формы обучения в университетах в связи с переходом на дистанционный формат."Законодательством РФ закреплена автономия вузов в установлении стоимости платных образовательных услуг с учетом минимального допустимого размера платы за обучение, необходимого для качественного оказания образовательной услуги. Вузы... вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств", - рассказали в министерстве.Как напомнили в ведомстве, ключевым требованием Минобрнауки к вузам при переходе на удаленный формат является сохранение качества образовательного процесса.В министерстве отметили, что недостаточная финансовая обеспеченность образовательной программы приводит к возникновению дефицита средств у вуза и снижению качества оказания образовательных услуг."Сохранение качества образования при переходе на удаленный формат обучения требует от вузов большего времени и дополнительных усилий для подготовки к занятиям: увеличиваются затраты вуза на развитие инфраструктуры, значительно возрастает нагрузка на преподавателей, многие из которых ранее не имели опыта работы в виртуальной среде", - считают в Минобрнауки.

https://ria.ru/20201118/obuchenie-1585175262.html

https://ria.ru/20201119/vuzy-1585307730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество