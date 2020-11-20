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В Минобрнауки рассказали о праве вузов определять стоимость обучения
В Минобрнауки рассказали о праве вузов определять стоимость обучения
Российские вузы обладают автономией в установлении платы за образовательные услуги, они могут снизить стоимость, покрыв ее часть за свой счет, сообщили РИА... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:18
2020-11-20T13:39
татьяна москалькова
навигатор абитуриента
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские вузы обладают автономией в установлении платы за образовательные услуги, они могут снизить стоимость, покрыв ее часть за свой счет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила в своем тематическом докладе о защите прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, что нужно рассмотреть вопрос о перерасчете стоимости очной формы обучения в университетах в связи с переходом на дистанционный формат."Законодательством РФ закреплена автономия вузов в установлении стоимости платных образовательных услуг с учетом минимального допустимого размера платы за обучение, необходимого для качественного оказания образовательной услуги. Вузы... вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств", - рассказали в министерстве.Как напомнили в ведомстве, ключевым требованием Минобрнауки к вузам при переходе на удаленный формат является сохранение качества образовательного процесса.В министерстве отметили, что недостаточная финансовая обеспеченность образовательной программы приводит к возникновению дефицита средств у вуза и снижению качества оказания образовательных услуг."Сохранение качества образования при переходе на удаленный формат обучения требует от вузов большего времени и дополнительных усилий для подготовки к занятиям: увеличиваются затраты вуза на развитие инфраструктуры, значительно возрастает нагрузка на преподавателей, многие из которых ранее не имели опыта работы в виртуальной среде", - считают в Минобрнауки.
https://ria.ru/20201118/obuchenie-1585175262.html
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татьяна москалькова, навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество

В Минобрнауки рассказали о праве вузов определять стоимость обучения

13:18 20.11.2020 (обновлено: 13:39 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники Всероссийского географического диктанта в аудитории Новосибирского педагогического университета
Участники Всероссийского географического диктанта в аудитории Новосибирского педагогического университета - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские вузы обладают автономией в установлении платы за образовательные услуги, они могут снизить стоимость, покрыв ее часть за свой счет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила в своем тематическом докладе о защите прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, что нужно рассмотреть вопрос о перерасчете стоимости очной формы обучения в университетах в связи с переходом на дистанционный формат.
"Законодательством РФ закреплена автономия вузов в установлении стоимости платных образовательных услуг с учетом минимального допустимого размера платы за обучение, необходимого для качественного оказания образовательной услуги. Вузы... вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств", - рассказали в министерстве.
Как напомнили в ведомстве, ключевым требованием Минобрнауки к вузам при переходе на удаленный формат является сохранение качества образовательного процесса.
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В министерстве отметили, что недостаточная финансовая обеспеченность образовательной программы приводит к возникновению дефицита средств у вуза и снижению качества оказания образовательных услуг.
"Сохранение качества образования при переходе на удаленный формат обучения требует от вузов большего времени и дополнительных усилий для подготовки к занятиям: увеличиваются затраты вуза на развитие инфраструктуры, значительно возрастает нагрузка на преподавателей, многие из которых ранее не имели опыта работы в виртуальной среде", - считают в Минобрнауки.
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Татьяна МоскальковаНавигатор абитуриентаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
 
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