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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201120/voyna-1585492798.html
Глава СК раскритиковал заявления о том, что СССР развязал Вторую мировую
Глава СК раскритиковал заявления о том, что СССР развязал Вторую мировую
Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал возмутительными звучащие на Западе утверждения о том, что Советский Союз один из инициаторов Второй мировой войны. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:24
2020-11-20T16:25
75 лет великой победы
музей победы
следственный комитет россии (ск рф)
совет европы
александр бастрыкин
германия
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал возмутительными звучащие на Западе утверждения о том, что Советский Союз один из инициаторов Второй мировой войны."Совершенно необоснованные утверждения в виновности Советского Союза и советского народа в развязывании Второй мировой войны. Вызывает недоумение и возмущение решение Совета Европы в год 75-й годовщины победы во Второй мировой войне &lt;…&gt; - решение о том, что Россия как правопреемница Советского Союза несет равную ответственность совместно с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны", - заявил он международном форуме "Уроки Нюрнберга".По его словам, в СК РФ хотят "с фактами в руках показать абсурдность, несостоятельность, фактическую, правовую, историческую подобного утверждения.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
https://ria.ru/20201120/voyna-1585485512.html
https://ria.ru/20201120/sud-izmenivshiy-mir-75-let-nyurnbergskomu-protsessu--1585490480.html
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музей победы, следственный комитет россии (ск рф), совет европы, александр бастрыкин, германия, общество

Глава СК раскритиковал заявления о том, что СССР развязал Вторую мировую

12:24 20.11.2020 (обновлено: 16:25 20.11.2020)
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал возмутительными звучащие на Западе утверждения о том, что Советский Союз один из инициаторов Второй мировой войны.
"Совершенно необоснованные утверждения в виновности Советского Союза и советского народа в развязывании Второй мировой войны. Вызывает недоумение и возмущение решение Совета Европы в год 75-й годовщины победы во Второй мировой войне <…> - решение о том, что Россия как правопреемница Советского Союза несет равную ответственность совместно с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны", - заявил он международном форуме "Уроки Нюрнберга".
Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к участникам Международного научно-практического форума Уроки Нюрнберга - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
11:52
Путин отметил важность рассекречивания архивов о Второй мировой войне
По его словам, в СК РФ хотят "с фактами в руках показать абсурдность, несостоятельность, фактическую, правовую, историческую подобного утверждения.
Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.
На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
12:13
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде.
 
75 лет Великой ПобедыМузей ПобедыСледственный комитет России (СК РФ)Совет ЕвропыАлександр БастрыкинГерманияОбщество
 
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