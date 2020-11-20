https://ria.ru/20201120/voyna-1585492798.html

Глава СК раскритиковал заявления о том, что СССР развязал Вторую мировую

Глава СК раскритиковал заявления о том, что СССР развязал Вторую мировую

Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал возмутительными звучащие на Западе утверждения о том, что Советский Союз один из инициаторов Второй мировой войны. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:24

2020-11-20T12:24

2020-11-20T16:25

75 лет великой победы

музей победы

следственный комитет россии (ск рф)

совет европы

александр бастрыкин

германия

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал возмутительными звучащие на Западе утверждения о том, что Советский Союз один из инициаторов Второй мировой войны."Совершенно необоснованные утверждения в виновности Советского Союза и советского народа в развязывании Второй мировой войны. Вызывает недоумение и возмущение решение Совета Европы в год 75-й годовщины победы во Второй мировой войне <…> - решение о том, что Россия как правопреемница Советского Союза несет равную ответственность совместно с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны", - заявил он международном форуме "Уроки Нюрнберга".По его словам, в СК РФ хотят "с фактами в руках показать абсурдность, несостоятельность, фактическую, правовую, историческую подобного утверждения.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.

https://ria.ru/20201120/voyna-1585485512.html

https://ria.ru/20201120/sud-izmenivshiy-mir-75-let-nyurnbergskomu-protsessu--1585490480.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей победы, следственный комитет россии (ск рф), совет европы, александр бастрыкин, германия, общество