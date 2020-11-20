Правительство поддержало проект перевода Волгограда на московское время

"Законопроектом предлагается изменить состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3), что позволит увеличить (суммарно за год) эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.