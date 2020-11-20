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Правительство поддержало проект перевода Волгограда на московское время
Правительство поддержало проект перевода Волгограда на московское время
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:07
2020-11-20T14:16
россия
волгоградская область
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем, соответствующий проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости.
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россия, волгоградская область, общество

Правительство поддержало проект перевода Волгограда на московское время

14:07 20.11.2020 (обновлено: 14:16 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем, соответствующий проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается изменить состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3), что позволит увеличить (суммарно за год) эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.

Волгоград - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 12:01Волгоградская область
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