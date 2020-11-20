Правительство поддержало проект перевода Волгограда на московское время
14:07 20.11.2020 (обновлено: 14:16 20.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем, соответствующий проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается изменить состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3), что позволит увеличить (суммарно за год) эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.