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ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей
ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей
Автоинспекторы в скором времени получат новые приборы для определения состояния водителей, сообщил РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T03:02
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россия
общество
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Автоинспекторы в скором времени получат новые приборы для определения состояния водителей, сообщил РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников."Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков. — Прим. ред.). Такие проверки должны быть внедрены", — сказал он.Собеседник агентства пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды понять, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть — в выдыхаемом воздухе."Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне находить наркотическое вещество", — добавил он.В частности, один из индикаторов определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд. Это позволит инспектору "вычленить употреблявших из транспортного потока" и отправить их на медосвидетельствование. При этом сесть за руль полицейский таким водителям уже не позволит, сказал Черников.
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россия, общество

ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей

03:02 20.11.2020 (обновлено: 09:09 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Автоинспекторы в скором времени получат новые приборы для определения состояния водителей, сообщил РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.
"Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков. — Прим. ред.). Такие проверки должны быть внедрены", — сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды понять, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть — в выдыхаемом воздухе.
"Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне находить наркотическое вещество", — добавил он.
В частности, один из индикаторов определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд. Это позволит инспектору "вычленить употреблявших из транспортного потока" и отправить их на медосвидетельствование. При этом сесть за руль полицейский таким водителям уже не позволит, сказал Черников.
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