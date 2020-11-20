https://ria.ru/20201120/vklad-1585613311.html

ЦБ сообщил об оттоке вкладов россиян из банков

ЦБ сообщил об оттоке вкладов россиян из банков

Банк России зафиксировал в октябре уменьшение объема вкладов населения на 0,3%. Средства юрюдических лиц в финансовых организациях уменьшились на 0,6%,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:24

2020-11-20T21:24

2020-11-21T02:46

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Банк России зафиксировал в октябре уменьшение объема вкладов населения на 0,3%. Средства юрюдических лиц в финансовых организациях уменьшились на 0,6%, свидетельствует информационно-аналитический материал Центробанка."Средства юридических лиц в октябре сократились на 194 миллиарда рублей (-0,6%). В октябре вклады населения также умеренно сократились (-111 миллиардов рублей или -0,3%), в том числе у системно-значимых кредитных организаций – на 0,4%, а у других крупных банков из топ-100 – на 0,2%", — сообщил ЦБ.По средствам юридических лиц у системно-значимых кредитных организаций снижение оказалось умеренным (-0,3%), оно было полностью обусловлено плановым погашением одной из финансовых организаций собственных еврооблигаций (в российском учете отражаются в составе средств клиентов) в размере одного миллиарда долларов США, или 79 миллиардов рублей. Без учета этого фактора средства юридических лиц у системно значимых банков приросли на 13 миллиардов рублей (+0,1%). Однако у других крупных финансовых организации из числа топ-100 все же замечено снижение средств юридических лиц (-1,1%), которое случилось в том числе из-а значительного объема налоговых выплат, осуществленных компаниями в минувшем месяце, пояснил ЦБ.Кроме того, Центробанк сообщил, что снижение вкладов населения могло бы достичь и -0,8% без учета счетов эскроу, которые в прошлом месяце увеличились на 156 миллиардов рублей (до 830 миллиардов рублей, или 2,6% от средств физических лиц). При условиях низких депозитных ставок (4,42%) в третьей декаде октября граждане продолжают вкладываться в альтернативные инструменты, отметили в регуляторе.

https://realty.ria.ru/20201022/ipoteka-1581038041.html

https://ria.ru/20201115/bank-1584695372.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика