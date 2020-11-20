https://ria.ru/20201120/virusy-1585548306.html

Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения коронавирусом

Ученые рассказали об опасности первых дней после заражения коронавирусом

Исследователи из Сент-Эндрюсского университета назвали особенность, из-за которой новый коронавирус SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем два других... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:10

2020-11-20T16:10

2020-11-20T16:10

распространение нового коронавируса

коронавирус mers

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Исследователи из Сент-Эндрюсского университета назвали особенность, из-за которой новый коронавирус SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем два других зоонозных вируса — SARS-CoV и MERS-CoV.Согласно статье, опубликованной в журнале The Lancet, заболевшего COVID-19 пациента необходимо изолировать как можно скорее, так как пик активности вируса наступает в течение пяти дней (максимум недели) с момента появления первых симптомов. Иными словами, в это время заразившийся человек наиболее опасен для окружающих.Данная особенность, по словам ученых, позволяет SARS-CoV-2 распространяться быстрее. Активность SARC-CoV и MERS-CoV, в свою очередь, приходится на более поздние сроки заболевания — около недели и десяти дней соответственно.Ученые подчеркнули, что своевременная самоизоляция и информирование общества о симптомах заболевания, вызванного коронавирусом, все еще являются одними из лучших мер, способных сдерживать распространение инфекции.За время пандемии в мире зафиксировали более 56 миллионов случаев коронавируса. В России за минувшие сутки COVID-19 выявили у 24 318 пациентов. Более 25 тысяч человек умерли, выздоровели около 1,5 миллиона пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585525342.html

https://ria.ru/20201026/virusy-1581649121.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус mers, коронавирус sars, коронавирус covid-19, коронавирусы, наука, в мире