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Названа оптимальная норма вина в день для женщин и мужчин
Названа оптимальная норма вина в день для женщин и мужчин
Оптимальная норма вина в день для девушек в среднем достигает около 150 миллилитров, для мужчин - 250 миллилитров, считает винный эксперт Влада Губернская. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:10
2020-11-20T13:10
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Оптимальная норма вина в день для девушек в среднем достигает около 150 миллилитров, для мужчин - 250 миллилитров, считает винный эксперт Влада Губернская."Лучше каждый день по бокалу, чем "я не пью - не пью", а потом до отказа. Девушкам допустимо в день 125-150 миллилитров, мужчинам - 250 миллилитров", - заявила Губернская в ходе форума "Первые лица".Эксперт отметила, что показатели также зависят от роста, телосложения и массы тела.
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общество

Названа оптимальная норма вина в день для женщин и мужчин

13:10 20.11.2020
 
© Fotolia / Brent HofackerАлкогольные напитки
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Fotolia / Brent Hofacker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Оптимальная норма вина в день для девушек в среднем достигает около 150 миллилитров, для мужчин - 250 миллилитров, считает винный эксперт Влада Губернская.
"Лучше каждый день по бокалу, чем "я не пью - не пью", а потом до отказа. Девушкам допустимо в день 125-150 миллилитров, мужчинам - 250 миллилитров", - заявила Губернская в ходе форума "Первые лица".
Эксперт отметила, что показатели также зависят от роста, телосложения и массы тела.
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