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https://ria.ru/20201120/viktyuk-1585475549.html
В Москве началась церемония прощания с Романом Виктюком
В Москве началась церемония прощания с Романом Виктюком
Прощание с театральным режиссером, народным артистом России Романом Виктюком началось в стенах его театра в Москве в пятницу утром, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:08
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культура
театр романа виктюка
роман виктюк
гитис
львов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прощание с театральным режиссером, народным артистом России Романом Виктюком началось в стенах его театра в Москве в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости.Народный артист России, театральный режиссер Роман Виктюк ушел из жизни во вторник на 85-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия.Гроб с телом расположен на основной сцене театра, практически полностью уставленной венками от друзей, коллег, организаций. На большом экране над сценой одна за одной сменяют друг друга фотографии Виктюка. Звучит тихая музыка.Прощание продлится до 15.00. Театральный режиссер будет похоронен во Львове, гроб с его телом отправят на родину 21 ноября.Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.
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театр романа виктюка, роман виктюк, гитис, львов, общество

В Москве началась церемония прощания с Романом Виктюком

11:08 20.11.2020 (обновлено: 11:10 20.11.2020)
 
© РИА НовостиПрощание с Романом Виктюком в Москве
Прощание с Романом Виктюком в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прощание с театральным режиссером, народным артистом России Романом Виктюком началось в стенах его театра в Москве в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости.
Народный артист России, театральный режиссер Роман Виктюк ушел из жизни во вторник на 85-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия.
Гроб с телом расположен на основной сцене театра, практически полностью уставленной венками от друзей, коллег, организаций. На большом экране над сценой одна за одной сменяют друг друга фотографии Виктюка. Звучит тихая музыка.
Прощание продлится до 15.00. Театральный режиссер будет похоронен во Львове, гроб с его телом отправят на родину 21 ноября.
Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.
Роман Виктюк - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 18:00
Биография Романа Виктюка
 
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