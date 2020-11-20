https://ria.ru/20201120/viktyuk-1585475549.html

В Москве началась церемония прощания с Романом Виктюком

В Москве началась церемония прощания с Романом Виктюком

Прощание с театральным режиссером, народным артистом России Романом Виктюком началось в стенах его театра в Москве в пятницу утром, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:08

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прощание с театральным режиссером, народным артистом России Романом Виктюком началось в стенах его театра в Москве в пятницу утром, передает корреспондент РИА Новости.Народный артист России, театральный режиссер Роман Виктюк ушел из жизни во вторник на 85-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия.Гроб с телом расположен на основной сцене театра, практически полностью уставленной венками от друзей, коллег, организаций. На большом экране над сценой одна за одной сменяют друг друга фотографии Виктюка. Звучит тихая музыка.Прощание продлится до 15.00. Театральный режиссер будет похоронен во Львове, гроб с его телом отправят на родину 21 ноября.Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585053786.html

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театр романа виктюка, роман виктюк, гитис, львов, общество