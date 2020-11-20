Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/vecherinki-1585448815.html
Российские банки отказываются от новогодних вечеринок
Российские банки отказываются от новогодних вечеринок
Коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в новогодние планы российских банков: чтобы защитить здоровье сотрудников, финансисты в этом году решили... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T06:10
2020-11-20T06:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154838/45/1548384504_0:71:3077:1801_1400x0_80_0_0_809eeab207a9b325427c6c41057e3d06.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в новогодние планы российских банков: чтобы защитить здоровье сотрудников, финансисты в этом году решили отказаться от традиционных вечеринок. Сэкономленные деньги пойдут на благотворительность, а праздничное настроение будут создавать с помощью онлайн активностей, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.Так, например, Райффайзенбанк решил отменить новогодние мероприятия во всех городах присутствия и отдать деньги на пожертвования. "Райффайзенбанк направит на благотворительность средства, не потраченные в течение года из-за пандемии коронавируса на проведение различных внутренних мероприятий, в том числе традиционных новогодних вечеринок для сотрудников по всей стране", - сообщили в банке.Сбербанк тоже не планирует проведения офлайн централизованных новогодних корпоративов и мероприятий для детей сотрудников. Кроме него, откажутся от корпоративов "Русский Стандарт", ВТБ, который такие мероприятия не проводит с 2013 года, и банк "Открытие". Корпоративные новогодние мероприятия не проводит и Новикомбанк. Крупнейший банк Крыма, РНКБ, тоже отказался от очного формата их проведения: сэкономленные средства пойдут, в том числе, на благотворительность.Некоторые кредитные организации перенесут празднование в онлайн, так планируют поступить банки "Зенит" и "Ренессанс кредит". А Газпромбанк, например, подготовил целый календарь различных праздничных онлайн-активностей для своих сотрудников, которые будут проходить с середины декабря до середины января. Все желающие смогут научиться необычно украшать ёлку, поучаствовать в предновогодней битве умов, сварить глинтвейн с шеф-барменом знаменитого ресторана, испечь пряничный домик и многое другое.Возможность провести онлайн мероприятия сейчас рассматривает и Совкомбанк. Итоговым корпоративным мероприятием у банка "Дом.РФ" станет стратегическая онлайн-сессия, в ходе которой сотрудников поблагодарят за проделанную работу. Креативную концепцию новогоднего праздника "Абсолют банк" пока держит в секрете: в кредитной организации сказали только, что обязательно задействуют творческие таланты сотрудников, а концепция праздника будет плотно переплетена с темой благотворительности.Новогодний корпоратив Росбанка также пройдет в режиме онлайн. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/kovid-1585387079.html
https://ria.ru/20201119/nagruzka-1585376021.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154838/45/1548384504_126:0:2855:2047_1400x0_80_0_0_c40161a8df4d53d626ba0611fd69ee79.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Российские банки отказываются от новогодних вечеринок

06:10 20.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в новогодние планы российских банков: чтобы защитить здоровье сотрудников, финансисты в этом году решили отказаться от традиционных вечеринок. Сэкономленные деньги пойдут на благотворительность, а праздничное настроение будут создавать с помощью онлайн активностей, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.
Так, например, Райффайзенбанк решил отменить новогодние мероприятия во всех городах присутствия и отдать деньги на пожертвования. "Райффайзенбанк направит на благотворительность средства, не потраченные в течение года из-за пандемии коронавируса на проведение различных внутренних мероприятий, в том числе традиционных новогодних вечеринок для сотрудников по всей стране", - сообщили в банке.
Сбербанк тоже не планирует проведения офлайн централизованных новогодних корпоративов и мероприятий для детей сотрудников. Кроме него, откажутся от корпоративов "Русский Стандарт", ВТБ, который такие мероприятия не проводит с 2013 года, и банк "Открытие". Корпоративные новогодние мероприятия не проводит и Новикомбанк. Крупнейший банк Крыма, РНКБ, тоже отказался от очного формата их проведения: сэкономленные средства пойдут, в том числе, на благотворительность.
Новогоднее оформление ГУМа в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 16:52
Мурашко призвал регионы готовиться к нагрузке из-за COVID в Новый год
Некоторые кредитные организации перенесут празднование в онлайн, так планируют поступить банки "Зенит" и "Ренессанс кредит". А Газпромбанк, например, подготовил целый календарь различных праздничных онлайн-активностей для своих сотрудников, которые будут проходить с середины декабря до середины января. Все желающие смогут научиться необычно украшать ёлку, поучаствовать в предновогодней битве умов, сварить глинтвейн с шеф-барменом знаменитого ресторана, испечь пряничный домик и многое другое.
Возможность провести онлайн мероприятия сейчас рассматривает и Совкомбанк. Итоговым корпоративным мероприятием у банка "Дом.РФ" станет стратегическая онлайн-сессия, в ходе которой сотрудников поблагодарят за проделанную работу. Креативную концепцию новогоднего праздника "Абсолют банк" пока держит в секрете: в кредитной организации сказали только, что обязательно задействуют творческие таланты сотрудников, а концепция праздника будет плотно переплетена с темой благотворительности.
Новогодний корпоратив Росбанка также пройдет в режиме онлайн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 16:10
В Минздраве призвали готовиться к нагрузке на здравоохранение в Новый год
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:42Путин рассказал о взаимодействии с коллегами в Ереване и Баку
18:41Путин назвал работу миротворцев в Карабахе четкой и слаженной
18:40Алексиевич назвала условие возвращения в Белоруссию
18:37Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России
18:36Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
18:35Санду озвучила позицию по Крыму
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
Лента новостейМолния