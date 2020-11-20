https://ria.ru/20201120/vecherinki-1585448815.html

Российские банки отказываются от новогодних вечеринок

Российские банки отказываются от новогодних вечеринок

Коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в новогодние планы российских банков: чтобы защитить здоровье сотрудников, финансисты в этом году решили... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T06:10

2020-11-20T06:10

2020-11-20T06:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в новогодние планы российских банков: чтобы защитить здоровье сотрудников, финансисты в этом году решили отказаться от традиционных вечеринок. Сэкономленные деньги пойдут на благотворительность, а праздничное настроение будут создавать с помощью онлайн активностей, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.Так, например, Райффайзенбанк решил отменить новогодние мероприятия во всех городах присутствия и отдать деньги на пожертвования. "Райффайзенбанк направит на благотворительность средства, не потраченные в течение года из-за пандемии коронавируса на проведение различных внутренних мероприятий, в том числе традиционных новогодних вечеринок для сотрудников по всей стране", - сообщили в банке.Сбербанк тоже не планирует проведения офлайн централизованных новогодних корпоративов и мероприятий для детей сотрудников. Кроме него, откажутся от корпоративов "Русский Стандарт", ВТБ, который такие мероприятия не проводит с 2013 года, и банк "Открытие". Корпоративные новогодние мероприятия не проводит и Новикомбанк. Крупнейший банк Крыма, РНКБ, тоже отказался от очного формата их проведения: сэкономленные средства пойдут, в том числе, на благотворительность.Некоторые кредитные организации перенесут празднование в онлайн, так планируют поступить банки "Зенит" и "Ренессанс кредит". А Газпромбанк, например, подготовил целый календарь различных праздничных онлайн-активностей для своих сотрудников, которые будут проходить с середины декабря до середины января. Все желающие смогут научиться необычно украшать ёлку, поучаствовать в предновогодней битве умов, сварить глинтвейн с шеф-барменом знаменитого ресторана, испечь пряничный домик и многое другое.Возможность провести онлайн мероприятия сейчас рассматривает и Совкомбанк. Итоговым корпоративным мероприятием у банка "Дом.РФ" станет стратегическая онлайн-сессия, в ходе которой сотрудников поблагодарят за проделанную работу. Креативную концепцию новогоднего праздника "Абсолют банк" пока держит в секрете: в кредитной организации сказали только, что обязательно задействуют творческие таланты сотрудников, а концепция праздника будет плотно переплетена с темой благотворительности.Новогодний корпоратив Росбанка также пройдет в режиме онлайн. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/kovid-1585387079.html

https://ria.ru/20201119/nagruzka-1585376021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество