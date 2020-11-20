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Путин назвал российские вакцины от COVID-19 безопасными и эффективными
Путин назвал российские вакцины от COVID-19 безопасными и эффективными
Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса безопасны и эффективны, вопрос только в налаживании массового производства, сейчас РФ его разворачивает, РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:12
2020-11-20T17:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса безопасны и эффективны, вопрос только в налаживании массового производства, сейчас РФ его разворачивает, заявил президент России Владимир Путин.Выступая в пятницу на саммите АТЭС, который проходит в режиме видеоконференции, он напомнил, что в стране созданы и уже зарегистрированы две вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а третья вакцина находится сейчас на завершающей стадии испытаний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин назвал российские вакцины от COVID-19 безопасными и эффективными

17:12 20.11.2020 (обновлено: 17:20 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса безопасны и эффективны, вопрос только в налаживании массового производства, сейчас РФ его разворачивает, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая в пятницу на саммите АТЭС, который проходит в режиме видеоконференции, он напомнил, что в стране созданы и уже зарегистрированы две вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а третья вакцина находится сейчас на завершающей стадии испытаний.
"Мы с нашими зарубежными партнерами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации производства на местах. Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям - они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном - в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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