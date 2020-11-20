https://ria.ru/20201120/vaktsiny-1585563862.html

Путин назвал российские вакцины от COVID-19 безопасными и эффективными

Путин назвал российские вакцины от COVID-19 безопасными и эффективными

Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса безопасны и эффективны, вопрос только в налаживании массового производства, сейчас РФ его разворачивает, РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:12

2020-11-20T17:12

2020-11-20T17:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса безопасны и эффективны, вопрос только в налаживании массового производства, сейчас РФ его разворачивает, заявил президент России Владимир Путин.Выступая в пятницу на саммите АТЭС, который проходит в режиме видеоконференции, он напомнил, что в стране созданы и уже зарегистрированы две вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а третья вакцина находится сейчас на завершающей стадии испытаний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество