Путин назвал российские вакцины от COVID-19 безопасными и эффективными
17:12 20.11.2020 (обновлено: 17:20 20.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обе зарегистрированные в России вакцины от коронавируса безопасны и эффективны, вопрос только в налаживании массового производства, сейчас РФ его разворачивает, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая в пятницу на саммите АТЭС, который проходит в режиме видеоконференции, он напомнил, что в стране созданы и уже зарегистрированы две вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а третья вакцина находится сейчас на завершающей стадии испытаний.
Путин начал выступление перед лидерами G20 с главного - трех российских вакцин от COVID: "Они безопасны и эффективны, вопрос только в том, чтобы наладить массовое производство". pic.twitter.com/kY7DCIUR9o— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 20, 2020
"Мы с нашими зарубежными партнерами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации производства на местах. Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям - они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном - в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф