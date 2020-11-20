https://ria.ru/20201120/vaktsiny-1585480023.html

В компании Pfizer заявили о готовности поставлять вакцины от COVID-19

В компании Pfizer заявили о готовности поставлять вакцины от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer готова осуществить отправку своих вакцин от коронавируса "в течение нескольких часов" после получения официального РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:29

2020-11-20T11:29

2020-11-20T11:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Pfizer готова осуществить отправку своих вакцин от коронавируса "в течение нескольких часов" после получения официального разрешения, заявил телеканалу Sky News глава Pfizer Альберт Бурла.По словам Бурла, компания "очень скоро" начнет подавать заявки по получение разрешения от регулирующих органов по всему миру и готова начать отгрузку первых 20 миллионов доз вакцины, которые уже произведены. Компания ожидает, что к концу года будут готовы 50 миллионов доз вакцины, и еще 1,3 миллиарда доз будут произведены в 2021 году."Я думаю, что вторая половина 2021 года будет для многих из нас совершенно другим опытом", - заявил он. Он добавил, что день, когда он узнал об успешном результате испытаний вакцины, стал "самым замечательным в его жизни".Ранее в среду телеканал NBC сообщил, что американский фармацевтический гигант Pfizer представит свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на утверждение регулирующим органам в США "в ближайшие дни". Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%. Третья фаза клинических испытаний закончена.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585186886.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество