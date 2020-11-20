https://ria.ru/20201120/vaktsinatsiya-1585448449.html
Эпидемиолог оценила влияние массовой вакцинации на пандемию коронавируса
Эпидемиолог оценила влияние массовой вакцинации на пандемию коронавируса
Массовая вакцинация окажет значимое влияние на ход пандемии коронавируса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T06:03
2020-11-20T06:03
2020-11-20T07:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация окажет значимое влияние на ход пандемии коронавируса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью RT, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ближайшие месяцы, она будет добровольной. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что около 40-50 тысяч человек из групп риска уже получили прививку.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас также находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество