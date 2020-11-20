Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/vaktsinatsiya-1585448449.html
Эпидемиолог оценила влияние массовой вакцинации на пандемию коронавируса
Эпидемиолог оценила влияние массовой вакцинации на пандемию коронавируса
Массовая вакцинация окажет значимое влияние на ход пандемии коронавируса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T06:03
2020-11-20T07:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582702149_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_a5863fd07a93376b77a198f860247b15.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация окажет значимое влияние на ход пандемии коронавируса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью RT, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ближайшие месяцы, она будет добровольной. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что около 40-50 тысяч человек из групп риска уже получили прививку.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас также находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582702149_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_5a380f1f3f3532af181c5c954448cf0c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог оценила влияние массовой вакцинации на пандемию коронавируса

06:03 20.11.2020 (обновлено: 07:48 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике
Вакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация окажет значимое влияние на ход пандемии коронавируса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"Вакцинация большей части населения приведет к значимому снижению заболеваемости", - отметила Плоскирева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью RT, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ближайшие месяцы, она будет добровольной. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что около 40-50 тысяч человек из групп риска уже получили прививку.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас также находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Путин назвал работу миротворцев в Карабахе четкой и слаженной
18:40Алексиевич назвала условие возвращения в Белоруссию
18:37Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России
18:36Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
18:35Санду озвучила позицию по Крыму
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
Лента новостейМолния