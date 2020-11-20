https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585604186.html

Посол России рассказал о контактах с Аргентиной по вакцине от COVID-19

Посол России рассказал о контактах с Аргентиной по вакцине от COVID-19

Минздрав Аргентины и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находятся в регулярном контакте по поводу предстоящей поставки российской вакцины от COVID-19,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:59

2020-11-20T19:59

2020-11-20T19:59

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

альберто фернандес

дмитрий феоктистов

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя – РИА Новости. Минздрав Аргентины и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находятся в регулярном контакте по поводу предстоящей поставки российской вакцины от COVID-19, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.Ранее президент Альберто Фернандес сообщил, что Аргентина может начать вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V" в январе-феврале. Страна планирует закупить до 25 миллионов доз российской вакцины в декабре-январе."В настоящее время между министерством здравоохранения Аргентины и Российским фондом прямых инвестиций осуществляются регулярные контакты относительно конкретных параметров будущих поставок вакцины. Мелочей в этом ответственном вопросе быть не может, ведь именно с массовой вакцинацией связываются надежды на скорейшую победу над пандемией", - добавил Феоктистов.Он сообщил, что параллельно ведутся переговоры на региональном уровне. В частности, руководство провинции Огненная Земля проявляло интерес к производству российской вакцины."На сегодняшний день Огненная Земля напрямую взаимодействует с РФПИ. Как мы понимаем, ввиду технических и логистических трудностей совместное производство "Спутник V" на производственных мощностях провинции требует дополнительной проработки", - сказал посол.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/vatskina-1585402161.html

https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585557534.html

россия

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, альберто фернандес, дмитрий феоктистов, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, в мире