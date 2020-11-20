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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585604186.html
Посол России рассказал о контактах с Аргентиной по вакцине от COVID-19
Посол России рассказал о контактах с Аргентиной по вакцине от COVID-19
Минздрав Аргентины и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находятся в регулярном контакте по поводу предстоящей поставки российской вакцины от COVID-19,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:59
2020-11-20T19:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
альберто фернандес
дмитрий феоктистов
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя – РИА Новости. Минздрав Аргентины и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находятся в регулярном контакте по поводу предстоящей поставки российской вакцины от COVID-19, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.Ранее президент Альберто Фернандес сообщил, что Аргентина может начать вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V" в январе-феврале. Страна планирует закупить до 25 миллионов доз российской вакцины в декабре-январе."В настоящее время между министерством здравоохранения Аргентины и Российским фондом прямых инвестиций осуществляются регулярные контакты относительно конкретных параметров будущих поставок вакцины. Мелочей в этом ответственном вопросе быть не может, ведь именно с массовой вакцинацией связываются надежды на скорейшую победу над пандемией", - добавил Феоктистов.Он сообщил, что параллельно ведутся переговоры на региональном уровне. В частности, руководство провинции Огненная Земля проявляло интерес к производству российской вакцины."На сегодняшний день Огненная Земля напрямую взаимодействует с РФПИ. Как мы понимаем, ввиду технических и логистических трудностей совместное производство "Спутник V" на производственных мощностях провинции требует дополнительной проработки", - сказал посол.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/vatskina-1585402161.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, альберто фернандес, дмитрий феоктистов, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, в мире

Посол России рассказал о контактах с Аргентиной по вакцине от COVID-19

19:59 20.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : РФПИ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя – РИА Новости. Минздрав Аргентины и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находятся в регулярном контакте по поводу предстоящей поставки российской вакцины от COVID-19, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
Ранее президент Альберто Фернандес сообщил, что Аргентина может начать вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V" в январе-феврале. Страна планирует закупить до 25 миллионов доз российской вакцины в декабре-январе.

"Противодействие распространению COVID-19 сейчас занимает особое место в двусторонней повестке дня. На данный момент все, что касается российской вакцины "Спутник V", в фокусе внимания руководства Аргентины, прессы и, конечно, рядовых граждан, многие из которых хотели бы сделать прививку российским препаратом, о чем они пишут в своих обращениях в наше посольство", - сказал посол.

"В настоящее время между министерством здравоохранения Аргентины и Российским фондом прямых инвестиций осуществляются регулярные контакты относительно конкретных параметров будущих поставок вакцины. Мелочей в этом ответственном вопросе быть не может, ведь именно с массовой вакцинацией связываются надежды на скорейшую победу над пандемией", - добавил Феоктистов.
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Он сообщил, что параллельно ведутся переговоры на региональном уровне. В частности, руководство провинции Огненная Земля проявляло интерес к производству российской вакцины.
"На сегодняшний день Огненная Земля напрямую взаимодействует с РФПИ. Как мы понимаем, ввиду технических и логистических трудностей совместное производство "Спутник V" на производственных мощностях провинции требует дополнительной проработки", - сказал посол.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАльберто ФернандесДмитрий ФеоктистовРоссийский фонд прямых инвестицийАргентинаВ мире
 
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