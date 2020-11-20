Посол России рассказал о контактах с Аргентиной по вакцине от COVID-19
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя – РИА Новости. Минздрав Аргентины и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находятся в регулярном контакте по поводу предстоящей поставки российской вакцины от COVID-19, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
Ранее президент Альберто Фернандес сообщил, что Аргентина может начать вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V" в январе-феврале. Страна планирует закупить до 25 миллионов доз российской вакцины в декабре-январе.
"Противодействие распространению COVID-19 сейчас занимает особое место в двусторонней повестке дня. На данный момент все, что касается российской вакцины "Спутник V", в фокусе внимания руководства Аргентины, прессы и, конечно, рядовых граждан, многие из которых хотели бы сделать прививку российским препаратом, о чем они пишут в своих обращениях в наше посольство", - сказал посол.
"В настоящее время между министерством здравоохранения Аргентины и Российским фондом прямых инвестиций осуществляются регулярные контакты относительно конкретных параметров будущих поставок вакцины. Мелочей в этом ответственном вопросе быть не может, ведь именно с массовой вакцинацией связываются надежды на скорейшую победу над пандемией", - добавил Феоктистов.
Он сообщил, что параллельно ведутся переговоры на региональном уровне. В частности, руководство провинции Огненная Земля проявляло интерес к производству российской вакцины.
"На сегодняшний день Огненная Земля напрямую взаимодействует с РФПИ. Как мы понимаем, ввиду технических и логистических трудностей совместное производство "Спутник V" на производственных мощностях провинции требует дополнительной проработки", - сказал посол.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.