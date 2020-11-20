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Тамбовская область
https://ria.ru/20201120/upravlenie-1585596082.html
На Тамбовщине открыт Центр управления регионом
На Тамбовщине открыт Центр управления регионом
Координационный Центр управления регионом открылся в пятницу в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:14
2020-11-20T19:14
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
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ТАМБОВ, 20 ноя — РИА Новости. Координационный Центр управления регионом открылся в пятницу в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Новая структура создана для максимально быстрого реагирования различных служб и ведомств на на жалобы и обращения жителей. В течение месяца ЦУР проработал в тестовом режиме и уже доказал свою эффективность. Благодаря ему жители отдаленных сел получили более удобное расписание транспорта, а дозвониться в медицинские учреждения стало проще."Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделяет большое внимание обратной связи с населением. Работа Центра принесет реальную пользу, поскольку будет обеспечивать межведомственное взаимодействие органов власти для максимально оперативного решения проблем и установит надежную взаимосвязь между региональной властью и жителями области", - сказал на открытии ЦУР и.о. первого замглавы администрации области, руководитель аппарата главы администрации Олег Иванов.Он отметил, что каждое управление и ведомство прикомандировало к ЦУР своего сотрудника. Специальное ПО - тепловая карта - в режиме реального времени показывает, по какому поводу и куда обращаются жители Тамбовской области. На карте отображаются обращения, которые поступают по всем каналам обратной связи, включая соцсети. "Уже есть первые результаты. По линии управления здравоохранения области удалось увеличить эффективность работы колл-центров с помощью разведения потоков звонков по направлениям: прием вызова на дом, запись к врачу, выписать лекарство, узнать результат проб и так далее. Кроме того, к работе в колл-центре были привлечены волонтеры и специалисты МФЦ. Все это позволило разгрузить линии медучреждений и частично снять напряжение. Как результат – вместо 42 обращений на горячую линию в неделю фиксируется всего 3-4 обращения по данной теме", - привел собеседник агентства слова Иванова.
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александр никитин, тамбовская область

На Тамбовщине открыт Центр управления регионом

19:14 20.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкВиды Тамбова
Виды Тамбова - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Александр Устинов
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ТАМБОВ, 20 ноя — РИА Новости. Координационный Центр управления регионом открылся в пятницу в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Новая структура создана для максимально быстрого реагирования различных служб и ведомств на на жалобы и обращения жителей. В течение месяца ЦУР проработал в тестовом режиме и уже доказал свою эффективность. Благодаря ему жители отдаленных сел получили более удобное расписание транспорта, а дозвониться в медицинские учреждения стало проще.
"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделяет большое внимание обратной связи с населением. Работа Центра принесет реальную пользу, поскольку будет обеспечивать межведомственное взаимодействие органов власти для максимально оперативного решения проблем и установит надежную взаимосвязь между региональной властью и жителями области", - сказал на открытии ЦУР и.о. первого замглавы администрации области, руководитель аппарата главы администрации Олег Иванов.
Он отметил, что каждое управление и ведомство прикомандировало к ЦУР своего сотрудника. Специальное ПО - тепловая карта - в режиме реального времени показывает, по какому поводу и куда обращаются жители Тамбовской области. На карте отображаются обращения, которые поступают по всем каналам обратной связи, включая соцсети.
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"Уже есть первые результаты. По линии управления здравоохранения области удалось увеличить эффективность работы колл-центров с помощью разведения потоков звонков по направлениям: прием вызова на дом, запись к врачу, выписать лекарство, узнать результат проб и так далее. Кроме того, к работе в колл-центре были привлечены волонтеры и специалисты МФЦ. Все это позволило разгрузить линии медучреждений и частично снять напряжение. Как результат – вместо 42 обращений на горячую линию в неделю фиксируется всего 3-4 обращения по данной теме", - привел собеседник агентства слова Иванова.
 
Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская область
 
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