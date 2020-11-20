https://ria.ru/20201120/ukrasheniya-1585494525.html

В Венгрии часть новогодних украшений сделают из биоразлагаемых материалов

В Венгрии часть новогодних украшений сделают из биоразлагаемых материалов

В этом году уличные новогодние украшения в центре Будапешта будут частично сделаны из переработанных и биоразлагаемых материалов, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:19

2020-11-20T14:19

2020-11-20T14:19

новый год

венгрия

туризм

туризм

новости - туризм

будапешт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/134666/56/1346665687_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_49d0165c6d2d9435d0fb616913001725.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В этом году уличные новогодние украшения в центре Будапешта будут частично сделаны из переработанных и биоразлагаемых материалов, сообщает "ЕвроПульс".В венгерской столице 60 процентов уличных украшений будут изготовлены полностью из органического материала (сахарного тростника) и вторсырья (переработанного пластика и алюминия). Затем их либо снова отправят на переработку, либо компостируют с соблюдением всех норм для биоразлагаемого пластика.Также мэрия отказалась от тяжелых гирлянд, которые раньше использовались для украшения деревьев. Они ломали ветви и снижали продолжительность жизни растений.А еще городские власти распорядились заменить декоративные лампочки энергосберегающими, и теперь они будут потреблять на 40 процентов меньше электроэнергии.

https://ria.ru/20201120/valeriya-1584795314.html

венгрия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, венгрия, туризм, новости - туризм, будапешт