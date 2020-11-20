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В Венгрии часть новогодних украшений сделают из биоразлагаемых материалов
В Венгрии часть новогодних украшений сделают из биоразлагаемых материалов
В этом году уличные новогодние украшения в центре Будапешта будут частично сделаны из переработанных и биоразлагаемых материалов, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:19
2020-11-20T14:19
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В этом году уличные новогодние украшения в центре Будапешта будут частично сделаны из переработанных и биоразлагаемых материалов, сообщает "ЕвроПульс".В венгерской столице 60 процентов уличных украшений будут изготовлены полностью из органического материала (сахарного тростника) и вторсырья (переработанного пластика и алюминия). Затем их либо снова отправят на переработку, либо компостируют с соблюдением всех норм для биоразлагаемого пластика.Также мэрия отказалась от тяжелых гирлянд, которые раньше использовались для украшения деревьев. Они ломали ветви и снижали продолжительность жизни растений.А еще городские власти распорядились заменить декоративные лампочки энергосберегающими, и теперь они будут потреблять на 40 процентов меньше электроэнергии.
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новый год, венгрия, туризм, новости - туризм, будапешт

В Венгрии часть новогодних украшений сделают из биоразлагаемых материалов

14:19 20.11.2020
 
© AFP 2020 / Attila KisbenedekРождественская елка около базилики Святого Стефана в Будапеште
Рождественская елка около базилики Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AFP 2020 / Attila Kisbenedek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В этом году уличные новогодние украшения в центре Будапешта будут частично сделаны из переработанных и биоразлагаемых материалов, сообщает "ЕвроПульс".
В венгерской столице 60 процентов уличных украшений будут изготовлены полностью из органического материала (сахарного тростника) и вторсырья (переработанного пластика и алюминия). Затем их либо снова отправят на переработку, либо компостируют с соблюдением всех норм для биоразлагаемого пластика.
Также мэрия отказалась от тяжелых гирлянд, которые раньше использовались для украшения деревьев. Они ломали ветви и снижали продолжительность жизни растений.
А еще городские власти распорядились заменить декоративные лампочки энергосберегающими, и теперь они будут потреблять на 40 процентов меньше электроэнергии.
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