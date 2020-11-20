https://ria.ru/20201120/udo-1585534839.html

Суд отказал в УДО сыну главы администрации Чебоксар

Суд отказал в УДО сыну главы администрации Чебоксар

Алатырский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении сыну главы администрации Чебоксар Олегу Ладыкову, осужденному на 3 года 9 месяцев за ДТП,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:14

2020-11-20T15:14

2020-11-20T15:14

моргаушский район

чебоксары

алатырь

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Алатырский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении сыну главы администрации Чебоксар Олегу Ладыкову, осужденному на 3 года 9 месяцев за ДТП, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии."Алатырский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Ладыкова. Неотбытый срок составляет около 1 года и 2 месяцев. Прокуратура дала заключение о преждевременном удовлетворении ходатайства в связи с тем, что у Ладыкова имелся ряд взысканий в период отбывания наказания, которые хоть и были погашены на момент рассмотрения дела, но говорили о том, что не весь период отбывания наказания он вел себя положительно. Суд с нами огласился и отказал в условно-досрочном освобождении", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что Ладыков отбывает наказание с марта в колонии-поселении в городе Алатыре, через полгода молодой человек может обратиться в суд с повторным ходатайством об УДО.По данным следствия, утром 22 июля 2019 года автомобиль Audi Q7 под управлением осужденного, не имеющего водительских прав на автодороге М-7 "Волга" возле деревни Калмыково Моргаушского района нарушил правила дорожного движения, врезался в металлический отбойник и столкнулся с автомобилем "УАЗ-3909". В результате ДТП водитель УАЗа получил травмы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью, а виновник ДТП скрылся.Вечером 24 июля его задержали. Как выяснилось, это был сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, в мае 2019 года уже условно осужденный за побои и насилие в отношении полицейского. Моргаушский районный суд 21 января 2020 года приговорил его к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Верховный суд Чувашии 10 марта смягчил наказание, направив Олега Ладыкова в колонию-поселение.Алексей Ладыков в начале ноября в третий раз был избран главой администрации Чебоксар.

https://ria.ru/20201118/dtp-1585200004.html

https://ria.ru/20201026/sizo-1581607271.html

моргаушский район

чебоксары

алатырь

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моргаушский район, чебоксары, алатырь, происшествия