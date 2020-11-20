Суд отказал в УДО сыну главы администрации Чебоксар
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Алатырский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении сыну главы администрации Чебоксар Олегу Ладыкову, осужденному на 3 года 9 месяцев за ДТП, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.
"Алатырский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Ладыкова. Неотбытый срок составляет около 1 года и 2 месяцев. Прокуратура дала заключение о преждевременном удовлетворении ходатайства в связи с тем, что у Ладыкова имелся ряд взысканий в период отбывания наказания, которые хоть и были погашены на момент рассмотрения дела, но говорили о том, что не весь период отбывания наказания он вел себя положительно. Суд с нами огласился и отказал в условно-досрочном освобождении", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Ладыков отбывает наказание с марта в колонии-поселении в городе Алатыре, через полгода молодой человек может обратиться в суд с повторным ходатайством об УДО.
По данным следствия, утром 22 июля 2019 года автомобиль Audi Q7 под управлением осужденного, не имеющего водительских прав на автодороге М-7 "Волга" возле деревни Калмыково Моргаушского района нарушил правила дорожного движения, врезался в металлический отбойник и столкнулся с автомобилем "УАЗ-3909". В результате ДТП водитель УАЗа получил травмы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью, а виновник ДТП скрылся.
Вечером 24 июля его задержали. Как выяснилось, это был сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, в мае 2019 года уже условно осужденный за побои и насилие в отношении полицейского. Моргаушский районный суд 21 января 2020 года приговорил его к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Верховный суд Чувашии 10 марта смягчил наказание, направив Олега Ладыкова в колонию-поселение.
Алексей Ладыков в начале ноября в третий раз был избран главой администрации Чебоксар.
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