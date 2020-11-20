Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/udo-1585534839.html
Суд отказал в УДО сыну главы администрации Чебоксар
Суд отказал в УДО сыну главы администрации Чебоксар
Алатырский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении сыну главы администрации Чебоксар Олегу Ладыкову, осужденному на 3 года 9 месяцев за ДТП,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:14
2020-11-20T15:14
моргаушский район
чебоксары
алатырь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155696/47/1556964721_0:0:1080:608_1400x0_80_0_0_6110ba845f3c244a626b71b318c9a837.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Алатырский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении сыну главы администрации Чебоксар Олегу Ладыкову, осужденному на 3 года 9 месяцев за ДТП, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии."Алатырский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Ладыкова. Неотбытый срок составляет около 1 года и 2 месяцев. Прокуратура дала заключение о преждевременном удовлетворении ходатайства в связи с тем, что у Ладыкова имелся ряд взысканий в период отбывания наказания, которые хоть и были погашены на момент рассмотрения дела, но говорили о том, что не весь период отбывания наказания он вел себя положительно. Суд с нами огласился и отказал в условно-досрочном освобождении", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что Ладыков отбывает наказание с марта в колонии-поселении в городе Алатыре, через полгода молодой человек может обратиться в суд с повторным ходатайством об УДО.По данным следствия, утром 22 июля 2019 года автомобиль Audi Q7 под управлением осужденного, не имеющего водительских прав на автодороге М-7 "Волга" возле деревни Калмыково Моргаушского района нарушил правила дорожного движения, врезался в металлический отбойник и столкнулся с автомобилем "УАЗ-3909". В результате ДТП водитель УАЗа получил травмы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью, а виновник ДТП скрылся.Вечером 24 июля его задержали. Как выяснилось, это был сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, в мае 2019 года уже условно осужденный за побои и насилие в отношении полицейского. Моргаушский районный суд 21 января 2020 года приговорил его к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Верховный суд Чувашии 10 марта смягчил наказание, направив Олега Ладыкова в колонию-поселение.Алексей Ладыков в начале ноября в третий раз был избран главой администрации Чебоксар.
https://ria.ru/20201118/dtp-1585200004.html
https://ria.ru/20201026/sizo-1581607271.html
моргаушский район
чебоксары
алатырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155696/47/1556964721_70:0:1027:718_1400x0_80_0_0_3b9b87077e84ec880fe489cd084b414b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
моргаушский район, чебоксары, алатырь, происшествия

Суд отказал в УДО сыну главы администрации Чебоксар

15:14 20.11.2020
 
© Фото : официальный сайт города ЧебоксарыГлава администрации Чебоксар Алексей Ладыков
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : официальный сайт города Чебоксары
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Алатырский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении сыну главы администрации Чебоксар Олегу Ладыкову, осужденному на 3 года 9 месяцев за ДТП, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.
"Алатырский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Ладыкова. Неотбытый срок составляет около 1 года и 2 месяцев. Прокуратура дала заключение о преждевременном удовлетворении ходатайства в связи с тем, что у Ладыкова имелся ряд взысканий в период отбывания наказания, которые хоть и были погашены на момент рассмотрения дела, но говорили о том, что не весь период отбывания наказания он вел себя положительно. Суд с нами огласился и отказал в условно-досрочном освобождении", - рассказал собеседник агентства.
ДТП с участием сына министра Амурской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 16:02
Сын министра Амурской области протаранил инкассаторов и попал на видео
Он уточнил, что Ладыков отбывает наказание с марта в колонии-поселении в городе Алатыре, через полгода молодой человек может обратиться в суд с повторным ходатайством об УДО.
По данным следствия, утром 22 июля 2019 года автомобиль Audi Q7 под управлением осужденного, не имеющего водительских прав на автодороге М-7 "Волга" возле деревни Калмыково Моргаушского района нарушил правила дорожного движения, врезался в металлический отбойник и столкнулся с автомобилем "УАЗ-3909". В результате ДТП водитель УАЗа получил травмы, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью, а виновник ДТП скрылся.
Вечером 24 июля его задержали. Как выяснилось, это был сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, в мае 2019 года уже условно осужденный за побои и насилие в отношении полицейского. Моргаушский районный суд 21 января 2020 года приговорил его к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима. Верховный суд Чувашии 10 марта смягчил наказание, направив Олега Ладыкова в колонию-поселение.
Алексей Ладыков в начале ноября в третий раз был избран главой администрации Чебоксар.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 16:34
Мосгорсуд оставил в СИЗО сына экс-губернатора Левченко
 
Моргаушский районЧебоксарыАлатырьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России
18:36Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
18:35Санду озвучила позицию по Крыму
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
Лента новостейМолния