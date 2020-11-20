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Прокуратура проведет проверку после убийства мальчика под Саратовом
Прокуратура проведет проверку после убийства мальчика под Саратовом
Прокуратура Саратовской области проверит условия жизни шестилетнего мальчика, по делу об убийстве которого задержали приятеля его отчима, даст оценку... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:50
2020-11-20T23:50
валерий радаев
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области проверит условия жизни шестилетнего мальчика, по делу об убийстве которого задержали приятеля его отчима, даст оценку родительскому контролю и работе органов системы профилактики, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее следствие сообщило, что в пятницу 37-летний мужчина, проживающий в частном доме на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе, оставил пасынка под присмотром 47-летнего приятеля, а когда вернулся домой, обнаружил ребенка мертвым на полу кухни с ножевыми ранениями. В отношении 47-летнего жителя Энгельса завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего", он задержан."В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания малолетнего, дана оценка родительскому контролю и деятельности органов системы профилактики. По результатам надзорных мероприятий прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора ранее сообщили РИА Новости, что глава региона Валерий Радаев поручил разобраться в обстоятельствах трагедии с гибелью шестилетнего мальчика и оказать необходимую помощь его семье.
https://ria.ru/20201119/ubiystvo-1585382330.html
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валерий радаев, саратовская область, происшествия

Прокуратура проведет проверку после убийства мальчика под Саратовом

23:50 20.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области проверит условия жизни шестилетнего мальчика, по делу об убийстве которого задержали приятеля его отчима, даст оценку родительскому контролю и работе органов системы профилактики, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее следствие сообщило, что в пятницу 37-летний мужчина, проживающий в частном доме на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе, оставил пасынка под присмотром 47-летнего приятеля, а когда вернулся домой, обнаружил ребенка мертвым на полу кухни с ножевыми ранениями. В отношении 47-летнего жителя Энгельса завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего", он задержан.
"В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания малолетнего, дана оценка родительскому контролю и деятельности органов системы профилактики. По результатам надзорных мероприятий прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора ранее сообщили РИА Новости, что глава региона Валерий Радаев поручил разобраться в обстоятельствах трагедии с гибелью шестилетнего мальчика и оказать необходимую помощь его семье.
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