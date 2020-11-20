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В Германии задержали врача по подозрению в убийстве пациентов с COVID-19
В Германии задержали врача по подозрению в убийстве пациентов с COVID-19
Полиция немецкого города Эссен задержала врача университетской клиники, который подозревается в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19, сообщается в... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T20:43
2020-11-20T20:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Полиция немецкого города Эссен задержала врача университетской клиники, который подозревается в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19, сообщается в пресс-релизе полиции.Врач университетской клиники Эссена был задержан 18 ноября. "После совместного расследования прокуратуры и управления полиции Эссена имеется подозрение, что медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты на последней стадии их жизни, которые привели к их немедленной смерти", - говорится в документе.Оба пациента - мужчины 47 и 50 лет - скончались в текущем месяце, 13 и 17 ноября. Они оба проходили лечение у подозреваемого и находились на момент введения медикаментов "в очень критическом состоянии". Полиция Эссена создала комиссию по расследованию убийства, медик помещен в места предварительного заключения. Он уже дал показания по одной из смертей, заявив, что своими действиями хотел прекратить "страдания пациента и его родных".Университетская клиника Эссена при этом сообщает, что 44-летний врач работал в учреждении с февраля текущего года. Клиника, в отличие от полиции, заявляет не о "последней стадии жизни" и "очень критическом состоянии", а об "умиравших пациентах на последней стадии смерти". Руководство клиники отстранило врача от работы, как только прокуратура известила учреждение о расследовании. Других подробностей клиника не приводит, поскольку ведется расследование полиции. По данным издания Bild, у обоих пациентов имелись серьезные осложнения здоровья, поэтому заражение SARS-CoV-2 привело к тяжелому течению болезни. Врач, пишет издание, уведомлял родственников пациентов о своих планах, чтобы они могли попрощаться с ними.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, bild, германия, эссен, в мире

В Германии задержали врача по подозрению в убийстве пациентов с COVID-19

20:43 20.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Полиция немецкого города Эссен задержала врача университетской клиники, который подозревается в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19, сообщается в пресс-релизе полиции.
Врач университетской клиники Эссена был задержан 18 ноября. "После совместного расследования прокуратуры и управления полиции Эссена имеется подозрение, что медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты на последней стадии их жизни, которые привели к их немедленной смерти", - говорится в документе.
Пациент - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Оба пациента - мужчины 47 и 50 лет - скончались в текущем месяце, 13 и 17 ноября. Они оба проходили лечение у подозреваемого и находились на момент введения медикаментов "в очень критическом состоянии". Полиция Эссена создала комиссию по расследованию убийства, медик помещен в места предварительного заключения. Он уже дал показания по одной из смертей, заявив, что своими действиями хотел прекратить "страдания пациента и его родных".
Университетская клиника Эссена при этом сообщает, что 44-летний врач работал в учреждении с февраля текущего года. Клиника, в отличие от полиции, заявляет не о "последней стадии жизни" и "очень критическом состоянии", а об "умиравших пациентах на последней стадии смерти". Руководство клиники отстранило врача от работы, как только прокуратура известила учреждение о расследовании. Других подробностей клиника не приводит, поскольку ведется расследование полиции. По данным издания Bild, у обоих пациентов имелись серьезные осложнения здоровья, поэтому заражение SARS-CoV-2 привело к тяжелому течению болезни. Врач, пишет издание, уведомлял родственников пациентов о своих планах, чтобы они могли попрощаться с ними.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19BildГерманияЭссенВ мире
 
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